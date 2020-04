PlatinumGames : la blague est finie, une dernière vraie révélation prévue pour le Platinum4

PlatinumGames avait lancé l'initiative Platinum4 pour faire quatre annonces qui allaient marquer l'année 2020. The Wonderful 101: Remastered et Project G.G. ont d'abord été mis à l'honneur, puis ce fut au tour d'un nouveau studio à Tokyo. Mais la dernière révélation a fait l'effet d'un pétard mouillé, alors que la société s'est adonnée à un poisson d'avril pas si amusant que ça.

Fort heureusement, la hype ne va finalement pas s'arrêter sur une blague. PlatinumGames vient de mettre à jour son site dédié, qui comporte désormais la mention Bonus Stage, en hommage aux niveaux cachés dans certains jeux, et surtout la promesse d'une cinquième et dernière révélation. Et cette fois, il ne s'agira certainement pas d'une vanne. L'annonce n'est pas datée, mais se fera dans le courant de l'année 2020 : reste à savoir s'il s'agit d'une question de jours ou de bien plus.



Que va donc nous révéler PlatinumGames ? Encore un nouveau projet, des informations sur les ambitions du studio, ou, enfin, le fameux Bayonetta 3 ? L'exclusivité Switch se fait attendre, et plus de deux ans après sa confirmation avec un teaser, les fans commencent à s'impatienter. Mais comme toujours, wait & see.