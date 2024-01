PlayStation dévoile une période de sortie pour deux énormes remakes très attendus

2024 promet d'être une belle année pour les joueurs PlayStation, du moins à en croire un article du blog du constructeur japonais. Pour faire grimper la hype et rassurer les joueurs qui ont craqué pour une PS5 à Noël, Sony dresse une longue liste des titres attendus dans les 12 prochains mois sur sa console de salon.

La plupart des jeux ont déjà une date ou période de sortie officialisée par l'éditeur, comme Like A Dragon: Infinite Wealth, Rise of the Ronin, Tekken 8, Dragon's Dogma 2, The Last of Us Part II Remastered, Suicide Squad: Kill the Justice League, Prince of Persia: The Lost Crown ou encore Final Fantasy VII Rebirth, mais deux titres s'invitent dans la liste alors que l'éditeur n'a rien communiqué depuis leurs annonces.

L'éditeur est le même pour les deux jeux, à savoir Konami. Eh oui, le blog PlayStation affirme que les remakes Silent Hill 2 et Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sortiront en 2024 ! Le premier sera d'ailleurs une exclusivité consoles PS5 (il sortira aussi sur PC) tandis que le remake de MGS 3 est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à ce que Konami prenne enfin la parole (ce qui soulagera Bloober Team) afin de dévoiler la date de sortie précise de Silent Hill 2 et Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Vous pouvez déjà précommander le remake du survival-horror à 69,99 € sur Amazon et la Fnac.