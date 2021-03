PlayStation Now : les jeux de mars 2021 dévoilés

Nous entamons d'ores et déjà un nouveau mois de cette année 2021 et pour ne pas changer, Sony Interactive Entertainment communique sur les nouveautés qui vont rejoindre le catalogue du PlayStation Now, son service de jeux jouables en streaming, mais pouvant également être téléchargés selon la plateforme. Si du côté du PS+ il y a de quoi se régaler, les productions mises en avant ici ne sont pas en reste et toutes de qualité.

À partir de ce mardi 2 mars 2021, les abonnés pourront donc retrouver les productions suivantes :

World War Z - Jusqu'au 7 septembre

Ace Combat 7: Skies Unknown - Jusqu'au 31 mai

inFAMOUS: Second Son

Superhot - Disponible pendant 12 mois minimum

En revanche, deux jeux ne seront plus disponibles d'ici demain, à savoir Final Fantasy XV et Wolfenstein II: The New Colossus. Si vous souhaitez vous abonner un mois au PS Now, il vous en coûtera 9,99 €, sinon l'année est facturée 59,99 €, des cartes étant vendues sur Amazon.