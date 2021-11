PlayStation Now : les nouveautés de novembre 2021 dévoilées

Le mois de novembre vient de débuter et il va déjà être l'heure pour le PlayStation Now d'agrandir son catalogue de jeux. Le service permet toujours de profiter de titres PS2, PS3 et PS4 en cloud gaming, ou directement en les installant sur vos consoles modernes pour les expériences compatibles.

Alors, quoi de beau pour intégrer le PS Now dès ce mardi 2 novembre ? Les jeux concernés sont au nombre de 4, et Final Fantasy IX fait comme prévu partie de la liste, plusieurs épisodes canoniques de la saga devant être ajoutés d'ici le début de l'année prochaine. Il sera accompagné de Mafia: Definitive Edition, le très exigeant jeu de plateformes Celeste et le barré Totally Reliable Delivery Service.

Pour les intéressés, vous pouvez toujours vous abonner au PlayStation Now pour 9,99 € par mois, 24,99 € par trimestre ou 59,99 € par an.

