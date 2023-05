PlayStation Showcase 2023 : Quels titres sont attendus ? Suivez le live en notre compagnie dès 21H30 !

Comme nous vous le rappelions ce matin, Sony Interactive Entertainment lancera son PlayStation Showcase ce soir, 24 mai 2023, à partir de 22 heures. Difficile de nier que les attentes sont fortes que ce soit en jeux PlayStation 5 mais aussi PlayStation VR 2. En tête de liste, c'est sans doute l'exclusivité Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac Games qui fait le plus rêver les joueurs mais la liste des titres espérés est longue et Silent Hill 2 (remake) n'est pas en reste. Côté VR, ce sont les jeux Half Life Alyx, Astrobot 2, Blood and Truth, Beat Saber ou encore Resident Evil 4 VR qui font le buzz et sont attendus comme le messie.

Les rumeurs - à prendre avec des pincettes - sont légion et voici quelques titres qui pourraient être présentés ce soir : The Last of Us Factions - Naughty Dog - E xclu Console PS5

Twisted Metal - Firesprite - Exclu Console PS5

- Firesprite - Exclu Console PS5 Pragmata - Capcom - PS5

- Capcom - PS5 Resident Evil 4 VR - Capcom - Exclu PSVR 2

- Capcom - Exclu PSVR 2 Silent Hill 2 (Exclu lancement Console PS5)

(Exclu lancement Console PS5) Mortal Kombat - Netherrealm Studio/Warner Bros. - PS5

- Netherrealm Studio/Warner Bros. - PS5 Final Fantasy XVI - Square Enix - Exclu lancement Console PS5

- Square Enix - Exclu lancement Console PS5 Astro's Conquest - Team Asobi - Exclu PSVR 2

- Team Asobi - Exclu PSVR 2 Half Life Alyx - Valve - PSVR 2

- Valve - PSVR 2 Death Stranding 2 - Kojima Production - Exclu Console PS5

- Kojima Production - Exclu Console PS5 Hades II - Supergiant Games - PS5

Supergiant Games - PS5 Killzone (remake ?) - firewalk - Exclu Console PS5

- firewalk - Exclu Console PS5 Ghost of Kamakura - Sucker Punch - Exclu PS5

- Sucker Punch - Exclu PS5 Marvel's Spider-Man 2 - Insomniac Games - Exclu PS5

- Insomniac Games - Exclu PS5 Darkside - Santa Monica Studio - Exclu PS5

Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus pendant la diffusion du PlayStation Showcase ce soir et nous vous invitons à partager le plaisir de la découverte de ces annonces en suivant celui-ci, en notre compagnie, via notre restream sur notre chaîne YouTube à partir de 21H30 :

