PlayStation : Sony ferme son studio de VR à Manchester

Il faut croire que malgré les bonnes ventes du PlayStation VR, tout n'est pas rose en interne chez Sony. Comme le rapporte GamesIndustry.biz, la firme japonaise vient de fermer son studio basé à Manchester.

Ouvert en 2015, le studio anglais développait alors un jeu en réalité virtuelle encore inconnu, et qui ne verra finalement jamais le jour. Mais surtout, c'est le troisième studio anglais que ferme Sony en quelques années, après Evolution Studios (MotorStorm) en 2016 et Guerrilla Cambridge (MediEvil) en 2017. Chose intéressante, les deux studios ont sorti des jeux en VR avant de fermer leurs portes, à savoir DRIVECLUB VR et RIGS: Mechanized Combat League. Sony explique que cette fermeture du studio de Manchester survient « dans le cadre de nos efforts pour améliorer l'efficacité et l'efficacité opérationnelle ».

Bon, Sony garde quand même un pied outre-Manche malgré le Brexit, il possède en effet Media Molecule (LittleBigPlanet, Dreams) et London Studio, développeur de Blood & Truth... un jeu en VR.