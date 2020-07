PlayStation Store : 10 € offert aux fidèles abonnés pour les 10 ans du PS+, c'est cadeau !

Le PlayStation Plus a fêté ses 10 ans il y a quelques semaines, et Sony Interactive Entertainment nous a invités à télécharger un thème gratuit pour fêter ça, et a même proposé un week-end d'essai gratuit pour que certains testent le service. Mais le constructeur avait une autre surprise sous le coude pour ses plus fidèles abonnés.

Oh trop bien ! J'ai eu cette notif de chez @PlayStationFR, j'y croyais pas trop et en me connectant sur mon compte je vois bien les 10 euros. Trop cool ça ???? pic.twitter.com/wKKKLAaMLP — John Couscous ✪ #BlackLivesMatter (@JohnCouscous) July 24, 2020

Ces derniers jours, certains heureux joueurs ont en effet eu la surprise de recevoir un bon d'achat de 10 € (10 £, 10 $ ou équivalent) crédité sur leur compte PlayStation Store. Ils ont d'abord reçu une notification sur leur PS4 ou l'application PlayStation, avant d'obtenir ce joli cadeau sur la boutique en ligne. Les conditions d'attribution ne sont pas claires, mais il semblerait que ce présent soit réservé aux joueurs abonnés depuis des années, voire depuis quasiment le début du service. Les bons sont envoyés par vague, alors si vous pensez correspondre à ces critères et vous étonnez de ne pas en avoir reçu, vous avez peut-être encore vos chances.

Toujours est-il que les heureux élus vont avoir de quoi se faire plaisir cet été, surtout avec les soldes actuellement disponibles sur le PlayStation Store. Les autres peuvent se retourner vers les cartes PSN classiques ou leur compte bancaire pour créditer leur compte.

