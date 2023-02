PlayStation VR 2 : une étonnante publicité avec Ozzy Osbourne pour la sortie du casque

Si Sony Interactive Entertainment a décidé de relancer la communication autour de sa PlayStation 5 avec une classique et timide campagne baptisée Live from PS5, il se montre plus créatif pour l'opération marketing autour du lancement du PlayStation VR 2. Le casque de réalité virtuelle a en effet vu ses mérites vantés dans une publicité avec Ozzy Osbourne, chanteur de metal aussi connu pour sa carrière solo que son implication dans le groupe Black Sabbath.

Dans ce spot télévisé, Ozzy vient de recevoir son PSVR 2, au grand dam de sa femme Sharon qui aurait aimé qu'il l'aide à finir leurs cartons pour leur déménagement à Londres. Tant pis pour elle, le chanteur va préférer se lancer dans une petite partie de Horizon Call of the Mountain, durant laquelle il va s'extasier devant l'immersion et les dinosaures mécaniques du jeu. Il va finir la partie avec des insultes et en se faisant botter les fesses par une créature robotique, ce que sa femme aurait préféré faire elle même.

Ajoutez à cela les chiens de la famille en invités spéciaux et un titre rock en fond, et vous obtenez une publicité sans queue ni tête qui devrait plaire aux amateurs du personnage, mais pourrait en laisser beaucoup de marbre. Si l'initiative vous a décidé à acheter un PlayStation VR 2, de sortie ce 22 février 2023, vous pourrez ensuite acheter des jeux numériques en vous procurant des cartes cadeaux PlayStation sur Amazon.fr.



Lire aussi : TEST PSVR 2 : Sony a-t-il réussi le pari de la VR haut de gamme sur console ?