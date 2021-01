Pokémon GO : cosmétiques The North Face x Gucci, Défis de collection et concours pour devenir un PNJ, l'année commence bien

Pour le passage à la nouvelle année, Pokémon GO a eu droit à un petit évènement et va désormais embrayer sur ses activités de janvier déjà annoncées à la fin du mois dernier, dont la Journée Communauté dédiée à Machoc. Niantic commence de son côté 2021 en dévoilant une nouvelle collaboration cosmétique, à l'instar de ce qui avait été fait avec UNIQLO en mai dernier.

Ainsi, depuis le 4 janvier et jusqu'à une date non communiquée, c'est une collection The North Face x Gucci qui permet d'habiller son avatar avec des tee-shirts, sacs à dos et chapeaux existants dans le monde réel. Le hic ? C'est qu'ils ne sont disponibles qu'auprès d'une centaine de PokéStops à travers le monde disposant d'un Marqueur Gucci, dans de grandes villes où des boutiques temporaires ont été implantées, pas très malin en ces temps de pandémie...

En plus de la liste des villes ci-dessus, vous pouvez vous aider du site de l'opération pour savoir où aller exactement. Dans un autre registre, le studio a dévoilé une nouvelle fonctionnalité baptisée Défis de collection dans l'optique d'aider les joueurs à compléter leur Pokédex tout en les récompensant.

Le premier Défi de collection est déjà là ! Relevez le défi sur le thème d'Unys pendant l'évènement en attrapant Vipélierre, Gruikui, Moustillon, Ponchiot, Ponchien, Nodulithe, Nucléos, Grindur et Zébibron , pour recevoir en récompense de la Poussière Étoile, 25 Poké Balls et 5 Bonbons rares. Nous sommes impatients de vous voir terminer vos Défis de collection !

Enfin, autre actualité du moment, Niantic organise un concours dans le cadre du Circuit Kanto qui permettra aux chanceux joueurs vainqueurs de devenir de véritables PNJ dans Pokémon GO !

Des Dresseurs exclusifs à l’évènement apparaîtront sur la carte pendant le Circuit Pokémon GO : Kanto

Pendant l’évènement Circuit Pokémon GO : Kanto, vous verrez apparaître des Dresseuses et Dresseurs sur la carte du jeu. Trouvez-les et affrontez-les, que vous ayez un ticket pour l’évènement Circuit Pokémon GO : Kanto ou non. Une Étude ponctuelle spéciale sera disponible afin de vous récompenser à la fin de vos combats contre ces adversaires ! Nous espérons que rencontrer et affronter ces Dresseuses et Dresseurs au cours de votre aventure Pokémon vous permettront de revivre l’expérience des jeux originaux Pokémon Rouge et Pokémon Vert.

Qui seront ces Dresseuses et Dresseurs exactement ? Eh bien, ce pourrait être vous !

Comment devenir un personnage du jeu durant l’évènement Circuit Pokémon GO : Kanto

Nous organiserons un concours pour élire les Dresseuses et Dresseurs qui apparaîtront dans le jeu pendant l’évènement. Pour participer, c’est très simple, poster votre participation sur Twitter avant lundi 11 janvier 2021 à 23h59 PST (GMT -8) accompagnée des éléments suivants :

Une capture d’écran du profil de votre Dresseuse ou Dresseur avec son nom et sa tenue ;

Listez trois Pokémon qui constitueraient votre équipe. Ces Pokémon doivent appartenir à liste initiale de la région de Kanto. Métamorph, les Pokémons légendaires ou mystiques ne sont pas comptabilisés ;

N’oubliez pas le hashtag #PokemonGOTourContest.

Nous sélectionnerons les gagnants selon les critères suivants :

Originalité de la tenue de votre avatar ;

Thème général ;

Composition de l’équipe Pokémon.

Choisissez un thème, par exemple, un dresseur de type électrique cool et dynamique ou une dresseuse de type eau agile et puissante. Peut-être avez-vous envie de montrer à quelle équipe vous appartenez ? Êtes-vous équipe Intuition ? Sagesse ? Ou Bravoure ? Tant de possibilités ! Saisissez votre chance et laissez votre empreinte dans le monde de Pokémon GO ! Faites-vous plaisir en créant le design de votre personnage !

Nous attendons vos participations avec impatience ! Let's GO !

Aucun achat n’est nécessaire. Ce concours est ouvert à toute personne majeure, si éligible, au moment de l’inscription. Assurez-vous de lire le règlement complet du concours.