Pokémon GO : interactions sociales, exercice physique et exploration, Niantic tease les nouveautés de 2022

La communauté Pokémon GO sera en fête ce week-end, à l'occasion de la tenue du Circuit Pokémon GO: Johto. Avant de sonner le démarrage de cet évènement international, Niantic a commencé à teaser les nouveautés à venir en 2022 dans l'expérience mobile, tournées autour de 3 piliers : les interactions sociales, l'exercice physique et l'exploration.

Les initiatives à venir ne sont pas encore claires, mais attendez-vous au retour des évènements physiques, une Ligue de Combat GO revisitée, des aventures saisonnières aussi prenantes que celle autour de Hoopa, des améliorations pour le système de cartes postales et des innovations du côté des Journées Communautés.

Dresseur,

Nous avons des plans passionnants pour Pokémon GO en 2022, et nous voulons prendre un moment pour vous donner un aperçu de ce sur quoi nous travaillons.

Tout au long de l'année à venir, nous concentrerons nos efforts sur l'amélioration de Pokémon GO et apporterons des mises à jour amusantes et passionnantes aux Dresseurs du monde entier. Chez Niantic, notre envie est de faire évoluer nos jeux et expériences autour de trois piliers uniques.

Interaction sociale dans le monde réel.

Exercice.

Exploration.

Ces catégories ont toujours été au cœur de notre approche de conception, mais la mise en œuvre d'idées basées sur elles a été difficile au cours des deux dernières années. Maintenant, cependant, nous aimerions partager certaines des initiatives sur lesquelles notre équipe travaille dur.

Considérez cela comme un guide pour les mois à venir. Bien sûr, le développement de jeux est difficile et imprévisible, alors veuillez noter que certains détails peuvent changer ! Il y aura également d'autres événements et mises à jour d'ici là, alors attendez-vous à quelques surprises.

Cela dit, voici quelques-uns des projets sur lesquels nos équipes ont travaillé.

Poursuite des événements mondiaux avec Pokémon GO Tour : Après votre réponse enthousiaste à Circuit Pokémon GO : Kanto l'année dernière, nous proposons la prochaine itération — Circuit Pokémon GO : Johto — aux Dresseurs les 26 et 27 février 2022. Cette année, les Dresseurs du monde entier pourront jouer où qu'ils soient, et les Dresseurs de Monterrey, au Mexique, ou de Kaohsiung, à Taïwan, pourront participer à des événements en direct. Certaines des nouvelles fonctionnalités du Circuit Pokémon GO de cette année incluent les GO Gym Trainers, chacun étant inspiré par un entraîneur gagnant du concours de notre communauté, que vous pourrez choisir de combattre ou non une fois que vous aurez affronté un certain nombre d'entre eux. De cette façon, vous pourrez choisir entre vous engager dans des batailles plus difficiles ou vous concentrer sur d'autres fonctionnalités de l'événement. En plus de cela, il y a une nouvelle recherche de chef-d'œuvre mettant en vedette un Pokémon Obscur Apex.

Améliorations de la Ligue de Combat GO : Tout d'abord, nous tenons à tous vous remercier sincèrement pour votre soutien à la Ligue de Combat GO ! Nous travaillons toujours à affiner l'expérience, et nous donnons actuellement la priorité à un certain nombre de mises à jour et d'améliorations, y compris des corrections de bugs urgents, dont nous partagerons plus dans un prochain carnet de développement. Restez à l'écoute!

Mise à jour des cartes postales : nous sommes ravis de vous voir profiter de la nouvelle fonctionnalité de livre de cartes postales ! Nous travaillons sur l'ajout de fonctionnalités supplémentaires, telles que les notifications, l'enregistrement d'autocollants, un maximum de cadeaux étendu, de nouvelles méthodes de tri des cartes postales et de nouvelles notes de cartes postales !

Mise à jour saisonnière : Nous avons été heureux de voir que les Dresseurs ont apprécié à la fois les méfaits de Hoopa et le mystère de la porte découverte par le professeur Willow. Au cours de la saison à venir, nous sommes impatients de partager avec vous plusieurs histoires de recherches spéciales saisonnières, en mettant l'accent sur des aventures à plus petite échelle. Restez à l'écoute pour plus de détails sur ce que nous avons d'autre en magasin pour la prochaine saison !

Mise à jour de la journée de la communauté : les deux dernières années ont été difficiles pour nous tous, et nous explorons continuellement des moyens d'améliorer le sentiment de communauté que nos Dresseurs ressentent à travers le monde. Notre toute première Journée Communauté Classique était l'une de ces expériences, et nous avons également testé des événements organisés par la communauté à plus petite échelle. Nous continuerons à explorer le concept de la journée communautaire pour garder nos événements frais et excitants.

Nous avons hâte que les Dresseurs du monde entier voient ce que nous avons prévu d'autre pour les mois à venir et au-delà. Merci pour votre dévouement et votre soutien, ainsi que la passion que vous continuez à montrer pour Pokémon GO.