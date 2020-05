Pokémon GO : Reality Blending et PokéStop Scan, deux nouvelles fonctionnalités pour améliorer votre vie de Dresseur

Niantic n'est pas seulement le développeur à succès de Pokémon GO : c'est aussi une entreprise importante sur le marché de la réalité augmentée. Il cherche ainsi à développer ses propres technologies pour les mettre au service d'expériences interactives, comme le mode AR Partagé ou l'Aventure entre Copains.

Sur un pan plus technique, une nouvelle fonctionnalité va très prochainement intégrer l'écosystème de Pokémon GO. Le Reality Blending se situe dans la lignée de la Niantic Occlusion, et fera que les créatures pourraient être totalement ou partiellement masquées par des éléments de l'environnement, quand nous utilisons la réalité augmentée. La technologie sera dans un premier temps disponible pour des joueurs pris au hasard utilisant les Samsung Galaxy S9 et S10 ou les Google Pixel 3 et 4, et s'étendra progressivement à d'autres appareils avec le temps.

Une autre mécanique sera également bientôt accessible, le PokéStop Scan. Elle permet aux joueurs d'envoyer des vidéos de PokéStop ou d'Arène, d'une durée de dix secondes maximum et filmée en tournant autour du point d'intérêt, pour que Niantic puisse les recouper afin de créer des cartes dynamiques en 3D. La communauté Ingress profite déjà de cette mécanique depuis quelques semaines, et le but ultime pour Niantic est de récupérer des données pour concevoir une mappemonde encore plus connectée avec la RA. Pour ceux qui s'inquièteraient de la protection des informations privées, un logiciel masque automatiquement les plaques d'immatriculation, les visages et plus encore, tandis que les données personnelles de l'émetteur ne sont pas enregistrées.

Le PokéStop Scan sera accessible grâce à une nouvelle mise à jour début juin : elle sera d'abord déployée pour les joueurs de niveau 40, puis progressivement accessible aux joueurs de niveaux inférieurs.

