Pokémon GO : la Saison 4 de la Ligue de Combat GO et son programme pleinement détaillés

Outre l'arrivée récente de la Méga-Évolution, qui a déçu la communauté de Pokémon GO, et la prochaine Journée Communauté dont nous avons eu tous les détails, Niantic a fait le point ces derniers jours sur la Ligue de Combat GO, une fonctionnalité encore assez jeune, mais qui en est tout de même déjà à sa Saison 3 dont la date de fin est dans quelques jours. C'est donc tout naturellement que la prochaine a été détaillée en long et en large sur le blog du jeu.

Dès lundi prochain et ce jusqu'au début novembre, vous pourrez donc prendre part à la Saison 4 afin d'obtenir de nouvelles récompenses, mais aussi récupérer les anciennes si vous les avez ratées. Plus étonnant, Niantic évoque déjà la Saison 5, qui sera très brève et laissera sa place à la sixième avant même la fin 2020.

Récompenses de la Saison 3, programme et aperçu de la Saison 4 Dès le lancement de la Saison 4 le lundi 14 septembre 2020 à 22h00, vos récompenses de la fin de la Saison 3 seront disponibles sur l'écran Combat, y compris une CT Attaque Chargée d'élite si vous avez atteint le rang 7 ou supérieur ! La Saison 4 suivra une rotation de ligue similaire à celle de la Saison 3, indiquée dans le programme ci-dessous. Ces dates sont provisoires. Restez à l'écoute, nous vous tiendrons au courant si quelque chose change. La Ligue Super se déroulera du lundi 14 septembre 2020, à 13h00, au lundi 28 septembre 2020, à 22h00.

La Ligue Hyper et sa Coupe Majeure se dérouleront du lundi 28 septembre 2020, à 22h00, au lundi 12 octobre 2020, à 22h00. Cette Coupe Majeure aura une limite de 2 500 PC.

La Ligue Master et sa Coupe Majeure se dérouleront du lundi 12 octobre 2020, à 22h00, au lundi 26 octobre 2020, à 22h00. Cette Coupe Majeure n'aura aucune limite de PC.

La toute nouvelle Coupe d'Halloween se déroulera du lundi 26 octobre 2020, à 22h00, au mardi 3 novembre 2020, à 22h00. Seuls les Pokémon de type Poison, Spectre, Insecte, Ténèbres et Fée seront autorisés. De plus, vous pourrez rencontrer, en guise de récompense, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce en déguisements d'Halloween ! La Coupe d'Halloween aura une limite de 1 500 PC.

Les trois ligues ainsi que la Coupe Majeure (sans limite de PC) seront disponibles du mardi 3 novembre 2020, à 22h00, au lundi 9 novembre 2020, à 22h00.

La Saison 5 débutera le lundi 9 novembre 2020, à 22h00. Ce qui suit restera inchangé dans la Saison 4 Il n'y aura aucune obligation de déplacement à pied pour combattre dans la Ligue de Combat GO.

Le Niveau d'amitié requis pour combattre à distance restera au niveau Bon ami tout au long de la Saison 4. N'oubliez pas que vous pouvez scanner le code QR d'autres Dresseurs pour les affronter, où qu'ils soient.

Les objets d'avatar inspirés par Pikachu Catcheur figureront toujours parmi les récompenses du rang 7.

Les objets d'avatar inspirés par Blue figureront toujours parmi les récompenses du rang 10.

Les récompenses et les rencontres de Pokémon en guise de récompenses resteront les mêmes que pour la Saison 3. Pour rappel, vous pourrez rencontrer en récompense les Pokémon suivants.

Roucarnage à partir du rang 1.

Zigzaton de Galar à partir du rang 4.

Canarticho de Galar à partir du rang 7.

Furaiglon à partir du rang 8.

Baggiguane à partir du rang 9.

Pikachu Catcheur à partir du rang 10. Du nouveau dans la Saison 4 ! Voici quelques changements majeurs à venir dans la Ligue de Combat GO de la Saison 4. La progression entre les rangs changera dans la Saison 4. Vous pouvez atteindre le rang 2 en terminant un certain nombre de combats et vous pouvez atteindre les rangs 3 à 9 en remportant un certain nombre de combats. Vous devrez toujours atteindre une cote de 3 000 pour atteindre le rang 10, comme pour les anciennes saisons de la Ligue de Combat GO.

Les récompenses de fin de saison seront similaires à celles de la Saison 2.

De la Poussière Étoile pour les rangs 1 à 3

De la Poussière Étoile, des CT et un Passe de Raid du rang 4 au rang 10

Si vous atteignez le rang 10, vous gagnerez une toute nouvelle pose d'avatar !

Si vous finissez la Saison 4 au rang 7 ou supérieur, vous recevrez une CT Attaque Immédiate d'élite au lieu d'une CT Attaque Chargée d'élite. Soirée Combat GO Le jeudi 24 septembre 2020, de 18h00 à 23h59 heure locale, vous pourrez découvrir la toute nouvelle Coupe Volante lors de la Soirée Combat GO à durée limitée ! Détails La Coupe Volante sera disponible ! Pour cette Coupe, seuls les Pokémon de type Vol seront autorisés et elle aura une limite de 1 500 PC.

Vous pourrez terminer 20 séries de combats de la Ligue de Combat GO, soit beaucoup plus que les cinq séries habituelles, pour un total de 100 combats.

Vous recevrez deux fois plus de Poussière Étoile lorsque vous remporterez des combats, terminerez des séries de combats et serez classés dans la Ligue de Combat GO.

Faites évoluer Roucoups (la forme évoluée de Roucool) pendant l'évènement pour obtenir un Roucarnage qui connaît l'attaque Tornade ! La nouvelle attaque suivante sera ajoutée au système de combat. Furie-Bond : Cette Attaque Chargée de type Insecte réduira l'attaque du Pokémon adverse. Prochainement, seuls Maskadra et Mygavolt pourront apprendre ce mouvement. Les attaques suivantes ont été mises à jour pour les Combats de Dresseurs. Bourdon : Cette Attaque Chargée de type Insecte peut dorénavant réduire la défense du Pokémon adverse.

: Cette Attaque Chargée de type Insecte peut dorénavant réduire la défense du Pokémon adverse. Nitrocharge : Cette Attaque Chargée de type Feu inflige désormais moins de dégâts et augmente l'attaque de celui qui l'utilise.

: Cette Attaque Chargée de type Feu inflige désormais moins de dégâts et augmente l'attaque de celui qui l'utilise. Rayon Signal : Cette Attaque Chargée de type Insecte peut dorénavant réduire l'attaque et la défense du Pokémon adverse. En plus de ces mises à jour, le Pokémon suivant peut apprendre une attaque qu'il ne pouvait pas apprendre avant. Apireine et Rayon Signal : Cette puissante attaque de type Insecte convient parfaitement à un redoutable Pokémon de type Insecte tel qu'Apireine. Nous sommes également enchantés de pouvoir vous donner un aperçu de la prochaine saison. La Saison 5 sera plus courte que les saisons précédentes puisqu'elle ne durera que trois semaines. De plus, les cotes ne seront pas utilisées pour cette saison : votre classement sera uniquement déterminé par le nombre de combats et de victoires. Nous espérons que vous, Dresseuses et Dresseurs, tenterez de nouvelles stratégies, testerez différentes équipes de combat et vous préparerez pour la Saison 6 !

Et si vous aimez les affrontements façon versus fighting, le jeu Pokkén Tournament DX mettant en scène les créatures de The Pokémon Company est vendu 49,99 € sur Switch.

Lire aussi : Pokémon GO : le planning de septembre dévoilé avec Victini enfin accessible à tous, Jessie et James sur le départ