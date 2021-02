Pokémon : les Japonais ont voté, voici leurs 30 créatures préférées

Vous le savez sans doute, mais la franchise Pokémon célèbre actuellement son 25e anniversaire. La licence a vu le jour au Japon en 1996 et The Pokémon Company fête ça comme il se doit avec des festivités, dont un Pokémon Presents diffusé hier après-midi, officialisant notamment Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, ainsi que Légendes Pokémon: Arceus.

Au Japon, les fans ont pu voter sur les réseaux sociaux pour choisir leur Pokémon préféré, le sondage est désormais terminé et la liste des 30 monstres de poche les plus populaires vient d'être dévoilée. Et il y a des surprises, jugez plutôt :

1. Dedenne ;

2. Chinchidou ;

3. Ténéfix ;

4. Vipélierre ;

5. Magnéti ;

6. Couverdure ;

7. Pikachu ;

8. Mouscoto ;

9. Moustillon ;

10. Libégon ;

11. Chuchmur ;

12. Tiplouf ;

13. Lugulabre ;

14. Pingoléon ;

15. Luxray ;

16. Amphinobi ;

17. Jirachi ;

18. Dracaufeu ;

19. Mimiqui ;

20. Lézargus ;

21. Évoli ;

22. Golgopathe ;

23. Givrali ;

24. Obalie ;

25. Brutapode ;

26. Fragilady ;

27. Bulbizarre ;

28. Colimucus ;

29. Lucario ;

30. Gardevoir.

Les joueurs japonais ont visiblement des préférences bien différentes des Occidentaux, et cette liste est pour le moins étonnante, même si des Pokémon incontournables sont évidemment présents, à l'instar de la mascotte Pikachu. Et il faut bien avouer que Dedenne est à croquer, il a même été décliné en peluche, vendue 24,32 € sur Amazon.