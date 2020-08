Pokémon Masters EX : changement de nom et nouveautés du premier anniversaire, la tenue Ultime de Cynthia introduite en vidéo

Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois où nous avons évoqué Pokémon Masters sur le site, et pas forcément des meilleures pour la communauté avec l'instauration d'un système de Vigueur (endurance) pour certaines activités, vivement critiqué sur la Toile lors de son implémentation et qui pourrait être supprimé. Entre ajouts de la suite du scénario, implémentation d'Emblèmes dans le Porygophone à la manière de trophées à débloquer, et bien sûr de multiples évènements, les joueurs n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. Le 28 août marquera le premier anniversaire du jeu et à cette occasion, les développeurs ont pris la parole en vidéo pour évoquer le futur contenu.

Pour commencer, un phénomène très à la mode sur mobiles va toucher le jeu, à savoir un changement de nom. Il faudra donc l'appeler Pokémon Masters EX, ces deux lettres n'étant pas anodines. En effet, les Duos 5* pourront évoluer en Duos 6* EX avec des capacités améliorées et même de nouvelles tenues exclusives. Les premiers concernés seront Red dans sa tenue Ultime (Sygna Suit) et Dracaufeu, avec des coloris allant de pair avec la Méga-Évolution de la créature iconique. Il sera possible d'intervertir ces habits à notre guise, espérons juste qu'il ne s'agisse pas que de simples swap color à chaque fois...

Autre grosse nouveauté, le Combat de Maître permettra d'affronter le Conseil 4 et le Maître d'une région, à commencer le 27 août par les représentants de Kanto avec à leur tête Blue. Il faudra au préalable réunir et entraîner 15 Duos pour effectuer les cinq affrontements à la suite en 3v3 proposés, un Duo ne pouvant combattre qu'une fois, autant dire que cela vise les joueurs ayant bien avancé dans le jeu. En plus de ça, deux difficultés seront proposées, Normal et Difficile, cette dernière proposant une alternance des compositions d'équipe de nos adversaires chaque semaine.

Avant tout ça, vous pouvez dès maintenant et jusqu'au 3 septembre à 7h59 prendre part à l'évènement Émotions du nouveau monde, faisant intervenir Hélio et Palkia, ainsi que la belle Cynthia. D'ailleurs, cette dernière s'offre pour l'occasion un nouveau Duo 5* Ultime avec Ékaïser, pour un look qui nous laisse assez perplexes, sa tenue visant à ressembler à ce partenaire que nous ne lui connaissions pas jusqu'à présent. Si la date de fin pour son obtention ne change pas, l'horaire de clôture de l'Appel Duo est lui fixé à 5h59 le 3 septembre !

Sinon, Latios sera à l'honneur d'une Bataille légendaire à compter du 20 août et tout un tas d'autres évènements vont avoir lieu dans les semaines suivant l'anniversaire, dont un mettant en scène la famille d'Elsa-Mina avec cette dernière, Gladio et Lilie comme nouveaux Duos. Et bien entendu, des bonus vont être distribués si vous vous connectez avec des Diamants à gogo.

Si la famille au cœur de l'intrigue de la 7G ne vous dit rien et que vous possédez une 3DS, Pokemon Ultra-Soleil est vendu 29,99 € sur Amazon.