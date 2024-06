Possessor(s) : Heart Machine introduit son nouvel univers démoniaque et interdimensionnel

À la suite du Summer Game Fest Live 2024 où nous avons eu droit à un nouvel aperçu de Hyper Light Breaker, mais toujours sans aucune date de sortie précise pour son Accès Anticipé, Heart Machine a refait une apparition du côté du Devolver Direct avec un projet entièrement inédit baptisé Possessor(s), dont l'univers graphique et le gameplay évidemment porté sur l'action ont d'ores et déjà de quoi intéresser les joueurs. Inspiré des platform fighters pour ses affrontements, il nous fera incarner un personnage appelé Luca, servant d'hôte à Rehm, apparemment peu coopératif, alors qu'ils explorent une citée mise en quarantaine, dévastée et inondée à la suite d'une catastrophe interdimensionnelle. De plus, l'exploration de ce monde interconnecté se fera en scrolling latéral. Un chouette programme en perspective !

Possessor(s) est attendu en 2025 sur PC, mais aussi sur des consoles non spécifiées. Vous trouverez ci-dessous quelques détails supplémentaires à son sujet et des visuels en page suivante.

Un monde fracturé Possessor(s) se déroule dans mega-cité détruite aux ramifications interconnectées, entre immeubles effondrés et aquarium abandonné bourré de mystères. Les environnements 3D à la beauté envoûtante forment une toile de fond stupéfiante où virevoltent des personnages dessinés et animés à la main. L’ambiance sci-fi horrifique qui s’y déploie s’annonce particulièrement lourde. Un scénario complexe Naviguez parmi les multiples embranchements d’une structure ouverte pour percer tous les mystères derrière la catastrophe. Rencontrez de nombreux personnages attachants et découvrez leurs histoires poignantes liées à la dévastation de leur monde. La précision avant tout Les mécaniques de plateformes dynamiques et serrées sont au cœur de l’expérience de jeu, qui s’appuie sur une gamme de capacités et de mouvements uniques et les déploie jusque dans ses combats tendus et précis : alternez entre attaques terrestres et aériennes pour enchaîner combos et autres juggles sur des ennemis et boss redoutables. Un large éventail d’armes puissantes et d’améliorations en tout genre renforceront votre arsenal au fil de l’exploration, qui révèlera progressivement de nouvelles zones à mesure que vos possibilités augmentent.

Précédent jeu du studio, Solar Ash est vendu 16,75 € chez Gamesplanet pendant quelques jours.