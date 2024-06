Pourquoi les jeux AAA sont annoncés si tôt ? Le directeur des Dragon Age dévoile les coulisses

Mark Darrah est un nom qui pèse dans le monde du jeu vidéo, il a passé de longues années chez BioWare, réalisant notamment les jeux Dragon Age, imaginés par Mike Laidlaw. Ce dernier est parti fonder Yellow Brick Games (Eternal Strands), tandis que Mark Darrah avait lui aussi quitté BioWare, avant de critiquer la politique de l'entreprise et... revenir aider à la conception de Dragon Age: The Veilguard.

Le concepteur n'a pas sa langue dans sa poche, il le montre régulièrement au travers de vidéos publiées sur sa chaîne YouTube Mark Darrah on Games. La dernière vidéo s'intitule « Pourquoi faire un jeu AAA prend autant de temps », Mark Darrah revient sur la conception des gros jeux vidéo et tente d'expliquer pourquoi certains titres sont annoncés de longues années avant leur sortie :

Il peut y avoir des raisons pour lesquelles il est important pour le studio ou l’éditeur de faire connaître ce jeu au public. C’est peut-être parce que la liste de l’éditeur est un peu faible et qu’il veut que le public se souvienne qu’il a encore des jeux importants dans sa poche. C’est peut-être parce que le studio de développement souhaite que le jeu soit annoncé parce qu’il craint que l’éditeur ne le tue autrement.

Une stratégie qui peut fonctionner la plupart du temps, dans la limite du raisonnable, mais dans d'autres cas, cela donne l'impression que le studio traîne à développer un jeu, alors que seulement une poignée de personnes travaillent activement sur le titre. Mark Darrah prend l'exemple de Bethesda :

Les studios peuvent être trompeurs sur ce point, car ils diront des choses comme « nous avons commencé à travailler sur Elder Scrolls VI », ou ils pourraient même publier une bande-annonce pour le jeu, même si la taille actuelle de l'équipe est inférieure à 10 personnes. Ils donnent donc l’impression qu’il s’agit d’un développement parallèle, que l’équipe travaille sur ce jeu, alors qu’en fait ce sont quelques personnes qui se réunissent et qu’il n’y a pas grand-chose à faire.

The Elder Scolls VI a été annoncé en 2018, en même temps que Starfield, mais c'est bien le RPG dans l'espace qui avait la priorité chez Bethesda, jusqu'à sa sortie l'année dernière. The Elder Scrolls VI reste encore aujourd'hui très mystérieux, il ne devrait pas sortir avant encore quelques années. Chose intéressante, Bethesda avait opté pour une stratégie totalement inverse à l'E3 2017, dévoilant Wolfenstein II: The New Colossus, The Evil Within 2 et Dishonored : La mort de l’Outsider, tous sortis dans le courant de l'année 2017.

Chez Electronic Arts, c'est un peu le même son de cloche que pour TES 6. L'existence de Dragon Age: The Veilguard avait été officialisée lors des Game Awards 2018 (avant même la sortie d'Anthem), tandis que Mass Effect Next a été confirmé en 2020. Alors, était-ce pour rappeler qu'EA Games a des jeux à venir, ou pour rassurer BioWare ?

Vous pouvez retrouver Mass Effect : Édition Légendaire à partir de 28,86 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.