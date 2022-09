Prodeus : la version finale du FPS rétro tient sa date de sortie

Les jeux de tir à la première personne rétro sont à la mode depuis quelques années déjà et les joueurs attendent notamment Prodeus, un titre développé par Bounding Box Software et édité Humble Games. Le titre est déjà jouable en Early Access sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, mais la version finale approche.





Lors du Realms Deep 2022, Humble Games a partagé une nouvelle bande-annonce du FPS rétro, dévoilant que la date de sortie de Prodeus est fixée au 23 septembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en version finale. En plus d'une campagne solo, le titre inclut pour rappel un éditeur de niveaux (sur PC), des modes multijoueurs variés jusqu'à 16 joueurs en ligne et une bande originale composée par Andrew Hulshult (DUSK, Amid Evil, DOOM Eternal: The Ancient Gods).

Prodeus est également inclus dans le PC/Xbox Game Pass, via le programme Game Preview. Vous pouvez sinon retrouver la version PC à 24,99 € sur GOG.com.