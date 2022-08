Project CARS : deux jeux vont être retirés de la vente

Slightly Mad Studios a commencé sa carrière avec Need for Speed: Shift, puis a accouché en 2015 de Project CARS, un autre jeu de course axé sur la simulation. Une suite a vu le jour deux ans plus tard, puis un troisième volet bien moins apprécié en 2020. Mais le studio s'est fait racheter par Codemasters, qui lui-même appartient maintenant à EA Games, et il va y avoir quelques ajustements.

Slightly Mad Studios annonce qu'il va retirer de la vente Project CARS et Project CARS 2, à cause de licences de voitures et circuits qui arrivent à leur terme. Visiblement, le développeur ou l'éditeur n'a pas voulu renouveler les licences de ces deux titres, qui ne seront plus disponibles sur les boutiques en ligne dans les prochains mois. Plus précisément, Project CARS sera retiré de la vente le 3 octobre prochain, tandis que Project CARS 2 sera indisponible à l'achat dès le 21 septembre. Si vous possédez déjà l'un de ces jeux, il n'y aura aucun changement.

Slightly Mad Studios veut se concentrer sur le développement de jeux de courses orientés sur la simulation et il a hâte de dévoiler son prochain titre, « lorsque ce sera le bon moment ». Croisons les doigts pour que le jeu soit meilleur que Project CARS 3 ou Fast & Furious Crossroads, lui aussi déjà retiré de la vente, mais à cause d'une qualité déplorable. Vous pouvez retrouver Project CARS 2, jouable en VR, à 50,99 € sur Gamesplanet.