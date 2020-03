PS2 : 20 ans déjà... La console de Sony continue d’être dans le cœur des joueurs

Le 4 mars 2000, le Japon était le premier pays à accueillir la nouvelle console de Sony Computer Entertainment, la PlayStation 2. C'est donc aujourd’hui que cette plateforme légendaire fête ses 20 ans. Lors de son lancement dans l'Archipel, les rayons se sont fait dévaliser. En même temps, comment ne pas craquer après le succès de la PlayStation ? La firme nippone proposait une grosse machine ayant de quoi faire saliver les joueurs...

Autre argument qui avait su convaincre : la possibilité de lancer des films DVD. Ainsi, pour un prix abordable, les consommateurs pouvaient mettre la main sur une console et un lecteur. Au fil du temps et des années, divers studios se sont intéressés à la bête afin de proposer des expériences complètement folles et prenantes. God of War, Final Fantasy X, Dragon Quest : L'Odyssée du Roi Maudit, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Silent Hill 2, Jak and Daxter, Viewtiful Joe, Manhunt... Des licences dantesques continuent de raisonner dans la tête de la communauté.

La PlayStation 2 a connu plusieurs déclinaisons. En 2003, Sony a vu grand en sortant une machine imposante, la PSX. Les ingénieurs ont alors décidé de porter une interface disponible dans certains lecteurs DVD, le XMB ; oui, oui, le fameux menu que vous connaissez grâce à la PS3. Le but ? Mettre à disposition un énorme univers multimédia avec, entre autres, la possibilité d'enregistrer des émissions TV. Seulement voilà, l'Archipel lui a tourné le dos, le tarif était trop élevé, la belle a fait un flop ; notez qu'elle n'est jamais sortie dans nos contrées. Le géant a revu ses plans, retourné ses méninges, et s'est concentré sur quelque chose de plus accessible, quelque chose que le monde connaissait déjà avec la PSOne : un modèle Slim. En 2007, une PS2 plus petite, plus fine, plus... charmante a donc vu le jour. Le mini monstre trouva preneur et se faufila dans les meubles sans difficulté. En 2012, Mister S. prit la décision d’arrêter la production pour le Japon.

Au total ? Plus de 157 millions de PlayStation 2 ont été écoulés... Rien que ça ! Pour finir, dites-nous quels sont vos plus beaux souvenirs passés avec cette plateforme dans les commentaires de cet article. Quels sont les titres qui ont su vous envoûter ? Nous vous laissons la parole.