PS5 : l'adaptateur obligatoire pour le PS VR se profile... au Japon

Le PlayStation VR sera bien évidemment compatible avec la PS5, mais pas nativement. Sony Interactive Entertainment avait confirmé qu'il faudrait un adaptateur pour utiliser la caméra nécessaire au bon fonctionnement du casque sur next-gen, et que celui-ci serait proposé gratuitement à ceux qui le demandent. Comment l'obtenir ? L'affaire n'est toujours pas éludée, à moins d'un mois du lancement de la console.

L'adaptateur refait pourtant parler de lui, au Japon pour le moment. Deux bundles vont voir le jour sur le territoire : l'un avec PlayStation VR Worlds, et un Variety Pack avec ce même jeu, Astro Bot: Rescue Mission, Everybody's Golf VR, Ryan Marks: Revenge Mission et deux PlayStation Move. Et il s'agira des premiers à être livré avec ce fameux « adaptateur de caméra PlayStation » à leur sortie le 29 octobre sur le territoire. À partir de cette date, tous les acheteurs d'un autre pack PS VR repartiront aussi avec un adaptateur fourni séparément et gratuitement.

Bonne nouvelle, l'adaptateur existe et est donc prêt à être distribué. Mauvaise nouvelle, l'article du PlayStation Blog dédié à ce bundle rappelle qu'il sera bien possible d'en récupérer un gratuitement pour ceux qui détiennent déjà un casque, mais ne précise toujours pas la manière d'en obtenir un. Sony Interactive Entertainment va-t-il bientôt communiquer sur ce sujet, avec espérons-le des annonces pour l'Europe et l'Amérique du Nord ? Wait & see. En attendant, le PS VR sans l'adaptateur est disponible à partir de 278 € sur Amazon.fr.