PS5 : une console « phénoménale » et un SSD « en avance » sur les PC selon le directeur d'Epic Games

La démo est assez dingue, un peu trop d'ailleurs...

Il faudra démêler d'ici quelques temps le "vrais du faux" ou plutôt ce qui est vraiment faisable maintenant avec Unreal V et ce qui sera faisable dans 10 ans.

Quand on sait qu'aujourd'hui on se casse le kululu à optimiser ses assets pour avoir au maximum +- 100 000 polygones à l'écran sur PS4 (et ça sans prendre en compte d'autre restriction). J'ai du mal à croire que la prochaine génération nous permettra par miracle des centaines de MILLIONS, voir milliard comme ils ont l'air de le présenter.

Et ça, c'est sans compter tout ce que ça implique d'autre sur le coté, comme le fait qu'un jeu pourrait potentiellement peser 2TO ...



Ça n'en reste pas moins un outil extra et la présentation est dingue. Hâte de pouvoir mettre mes mains sur une version stable sur laquelle on pourra vraiment travailler (oui c'est toi je regarde Unreal 4.0).