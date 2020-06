PS5 : les meilleurs memes et détournements du design de la console

Le principal pour Sony c'est qu'on en parle. Et ils ont réussi leur coup.

La video de presentation est presque a 20M de vus sur la chaîne officiel playstation (sans parler des branches locales qui ont aussi posté la video)

Ces mêmes, au vu du nombre de like, montre qu'il y a une énorme visibilité.

Même une amie à moi qui n'est pas du tout "jeux video" et n'est pas capable de me citer un jeu, ma envoyer un snap d'un meme PS5 d'une storie qu'elle a vue ...

Bref de toute façon qu'on aime ou pas, tout le monde en parle... et je pense que c'était le but...