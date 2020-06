MAJ PS5 : une nouvelle date pour l'évènement de présentation des jeux next-gen

Jeudi dernier, le 4 juin à 22h00, nous aurions dû découvrir les jeux à venir sur PS5 au cours d'un évènement dédié. Sauf qu'en raison des évènements se déroulant aux États-Unis et dont la portée est désormais mondiale avec le mouvement Black Lives Matter, Sony Interactive Entertainment a décidé de le repousser, sans donner de nouvelle date. Alors que plusieurs diffusions en direct ont tout simplement été décalées d'une semaine, nous attendons toujours que la firme communique à ce sujet. Il faut croire que l'annonce est proche, car une publicité diffusée sur Twitch en plusieurs langues a vendu la mèche.

Ainsi, la petite sauterie ne tardera pas, car elle est prévue pour cette semaine, ce jeudi 11 juin à 22h00, soit une semaine pile de report, ce qui n'est pas grand-chose au final en comparaison de la cause soutenue. Il ne reste désormais plus qu'à attendre une annonce officielle, qui ne devrait pas tarder. Comme nous l'avions précisé, la durée de la présentation était visible via l'onglet Évènement de la PS4 et indiquait une fin prévue à 00h30, soit 2h30 au total. Est-ce que la liste des 38 jeux du PlayStation Magazine va y passer ? La rumeur d'un remake de Demon's Souls et d'un portage de Bloodborne va-t-elle se vérifier ? La suite d'Horizon: Zero Dawn va-t-elle enfin être officialisée à cette occasion ? Tant de questions brûlent les lèvres des joueurs actuellement et trouveront sans doute une réponse d'ici quelques jours.

Rejoignez-nous le jeudi 11 juin à 22h00 pour un aperçu du futur du jeu vidéo sur #PS5 : https://t.co/X9NZeQ45bM pic.twitter.com/hygT8s1qqM — PlayStation France (@PlayStationFR) June 8, 2020

Vous pourrez bien entendu suivre le tout en notre compagnie.

Mise à jour : c'est désormais officiel ! Sony Interactive Entertainment en profite pour indiquer sur le PlayStation Blog que la diffusion sera effectuée en 1080p à 30 fps et qu'il serait préférable d'utiliser des écouteurs, car il devrait y avoir des éléments audio plutôt cool durant la présentation. Un orchestre sera-t-il encore là en ouverture d'une révélation d'un jeu exclusif ?