PS5 : les poids de l'installation de Marvel's Spider-Man: Miles Morales et Demon's Souls dévoilés

Sony Interactive Entertainment a confirmé la présence de 5 jeux signés PlayStation Studios (ou plutôt 6, avec le portage de Marvel's Spider-Man) au line-up de lancement de la PS5. Mais alors que certains hésitent encore entre précommander une console en édition standard ou en Digital Edition, combien pèseront ces jeux sur nos disques durs ?

Un début de réponse nous est donné par le site officiel de PlayStation, qui mentionne la place minimale requise sur votre SSD pour installer certaines productions. Ainsi, Marvel's Spider-Man: Miles Morales demandera 50 Go d'espace libre, l'Ultimate Edition avec le portage du jeu original pas moins de 105 Go, et le remake de Demon's Souls requerra 66 Go. Le nombre exact de giga-octets nécessaires pourrait un peu varier d'ici le lancement, mais vous avez déjà là un bel ordre d'idée. Le poids de Sackboy: A Big Adventure et Destruction AllStars n'est lui pas encore mentionné.

Tout ce beau petit monde sera disponible le 12/19 novembre sur PlayStation 5, si vous arrivez à mettre la main sur une console.

