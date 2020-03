MAJ PS5 : un rendez-vous donné pour découvrir l'architecture de la console, révélations à suivre à 17h00 en vidéo

Hello,Je pense qu'on va avoir droit à beaucoup de détails techniques, pas forcément du design, mais ça reste fort probable.Sans être pro l'un ou l'autre, ça me ferait bien rire que "the most powerful console ever" ne l'ai été que 15 joursMais la seule prédiction correcte des performances de la SeX ont été données par Tommy Fisher le 14 décembre dernier sur le site de NéoGAF , et de manière très précise... Il a été ensuite banni du site...Dans son post il donnait aussi les performances de la PS5 en précisant que l'UC serait le même que la XBox, alors que tout le monde soutenait déjà l'idée que celui de Sony était de génération précédente à celui de XBox, et que contrairement à la SeX il serait cadencé à 2GHz ( contre 1,82GHz sur SeX ) pour développer 13,3 Teraflops.Vu que ses données se sont révélées exactes à la virgule près pour Microsoft, je pense qu'il doit être dans le vrai aussi pour la PS5.Ça serait un coup énorme pour Sony de dégainer une console plus performante que celui qui l'annonce comme la plus puissante jamais construite... Non?Vivement demain 17h !!!Mais effectivement, nous on veut des games! Minecraft en Ray Tracing c'est pas bandant... loooool