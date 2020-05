PS5 : le site officiel mis à jour, bientôt du neuf ?

En février dernier, PlayStation lançait le site officiel de sa PS5. Au programme : un logo, quelques lignes, et une newsletter pour être prévenu des nouvelles informations. Sauf qu'à part le déballage technique de Mark Cerny et la DualSense, pas grand-chose n'a bougé du côté de l'actualité de la console, et encore moins du portail.

Le site vient tout de même d'être mis à jour ces dernières heures, avec des changements assez discrets. Le logo de la PS5 a été rejoint par celui de la gamme PlayStation, le fond noir est devenu anthracite, le « sortie prévue pour les fêtes de fin d'année 2020 » a été remplacé par un « sortie fin 2020 », et un petit texte descriptif en trois points peut désormais être lu.

Rapide comme l’éclair

Maîtrisez la puissance d'un processeur personnalisé, d'une carte graphique et d'un SSD avec E/S intégrées qui redéfinissent ce dont une console PlayStation est capable.

Des jeux à couper le souffle

Soyez bouche bée devant les graphismes incroyables et profitez des nouvelles fonctionnalités de la PS5.

Un sentiment d'immersion époustouflant

Découvrez une expérience de gaming plus intense avec prise en charge du retour tactile, des gâchettes adaptatives et de la technologie audio 3D.

PlayStation prépare-t-il le terrain pour une refonte plus importante de la page avec de nouvelles informations ? La rumeur veut qu'un évènement nous en dise plus sur la PS5 début juin, alors si c'est exact, nous devrions le savoir très prochainement. Les fans de la marque seront occupés par le State of Play de The Last of Us Part II jusqu'à mercredi soir, mais il n'est pas impossible qu'un rendez-vous soit fixé en début de semaine prochaine, si ce n'est dès la fin de celle-ci.