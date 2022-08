PUBG: Battlegrounds, un détecteur d'ennemis et un bouclier rajoutés avec le patch 19.1

Pas de vacances pour Krafton, qui dévoile aujourd'hui la mise à jour 19.1 de PUBG: Battlegrounds. Encore une fois, les joueurs vont pouvoir découvrir quelques nouveautés, dont un détecteur portable d'ennemis et un bouclier portable, sans oublier le retour de la carte Haven avec l'évènement Assassin's Creed.

Sans attendre, voici ce que rajoutera le patch 19.1 dans PUBG: Battlegrounds :

MP9 : disponible sur la carte Deston, le MP9 est le premier pistolet mitrailleur (SMG) entièrement automatique qui utilise des munitions de 9mm. Un type de munition très répandu et très pratique pour qui aime manier des armes comme le P90, dans une version plus accessible. Bien que la portée effective, la cadence de tir et les dégâts du MP9 soient légèrement inférieurs à ceux du P90, il constitue une excellente alternative pour les joueurs qui apprécient le maniement qu’offre le P90.

Bouclier Pliable : tomber nez à nez sur un ennemi sans couverture adéquate à proximité est toujours une situation fâcheuse pour les joueurs de BATTLEGROUNDS. Un nouvel équipement est donc prévu dans la version 19.1 pour éviter ce genre de désagrément. Disponible pour les joueurs sur toutes les cartes, le bouclier pliable leur permet d'avoir sur eux une couverture facilement transportable. Une fois installée, le joueur peut se dissimuler derrière à sa guise, désormais protégé par les 1500 points de vie supplémentaires du bouclier.

Détecteur de puce bleue : ce nouvel équipement tactique utilise l'emplacement de l'arme principale des joueurs et leur permet de scanner la présence d’ennemis dans un rayon de 100m autour de leur avatar. Les 12 ennemis les plus proches seront affichés sous forme de points sur la carte, s'actualisant à chaque mise à jour de l'écran et émettant des sons que seul l'utilisateur peut entendre lorsqu'il détecte du mouvement. Le détecteur de puce bleue peut même détecter la topographie, informant les joueurs si la cible suivie se trouve au-dessus ou au-dessous d'eux.

Nouveau véhicule - la voiture de Pillar Security : avec une vitesse maximale de 130km/h (environ 81mph), des gyrophares et des sirènes contrôlables, ce nouveau véhicule donnera aux joueurs la possibilité de revivre des scènes de courses-poursuites explosives dignes du cinéma sur la carte Deston. Qui plus est, s’ils jettent un coup d’œil dans le coffre de ce véhicule, ils y trouveront des équipements de haute qualité. Conclusion : il y a tout à gagner à prendre le volant de la voiture de Pillar Security si elle se trouve dans les environs.

En plus des nouveautés présentées ci-dessus, la mise à jour 19.1 apporte également aux joueurs des ajustements du taux de drop des objets à Sanhok, des corrections de bugs lorsque les bots passent de l'eau à la terre, des améliorations à l'entraînement de base et à l'entraînement avec l'IA ainsi que la nouvelle saison 19 classée et le Survivor Pass.

Discord Duel Royale - Deston

Les fans sont invités à participer à la Discord Duel Royale : Deston, une compétition de cinq jours pour les équipes en squad sur les canaux Discord européens de PUBG: BATTLEGROUNDS. Le tournoi, qui est ouvert aux joueurs de France, d'Allemagne, d'Espagne et du Royaume-Uni, démarrera par une journée de qualification pour chacune des nations en lice. Les quatre meilleures équipes de chaque tournoi qualificatif participeront à la finale du 3 septembre, où elles s'affronteront pour remporter les 2000 euros promis aux vainqueurs, tandis que les deuxième et troisième places recevront respectivement 1200 et 800 euros. Pour participer, les équipes devront rejoindre les canaux Discord français, allemand, espagnol ou britannique et s'inscrire ici.