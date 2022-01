PUBG Mobile : Krafton attaque Apple, Google, YouTube et Garena en justice

PlayerUnknown's Battlegrounds, désormais renommé PUBG: Battlegrounds, est un Battle Royale qui a rencontré un fort succès, au point d'être décliné sur mobiles avec PUBG Mobile. Là encore, les joueurs étaient au rendez-vous, le titre free-to-play de Krafton amasse un paquet d'argent, mais quelques clones lui font de l'ombre.

Et ça, Krafton n'en peut plus, il a donc décidé d'attaquer Google, YouTube et Apple en justice, mais surtout Garena, développeur des jeux mobiles Free Fire: Battlegrounds (désormais appelé Free Fire tout court) et Free Fire: Max, des copies de PUBG Mobile qui n'essayent même pas de troubler les pistes. Krafton cite dans sa plainte la mécanique du saut en parachute complètement plagiée sur son jeu, mais aussi des armes, armures, objets, lieux et textures directement empruntés à PUBG Mobile. Oui, l'image ci-dessus vient bien de Free Fire, de quoi rendre chèvre Krafton.

Bien évidemment, le studio accuse Garena d'avoir copié et distribué des éléments de son jeu sans sa permission, affirmant que le développeur gagne des centaines de millions de dollars avec les jeux Free Fire, mais Krafton est également agacé par Apple et Google, qui ne font rien pour retirer ces titres de l'App Store et du Google Play Store, empochant au passage une partie du butin engendré par les Free Fire. Concernant YouTube, eh bien, c'est le même combat, la plateforme de vidéos refuse de retirer les vidéos de gameplay des jeux de Garena. YouTube laisse également en ligne des extraits et bandes-annonces du film Biubiubiu, adapté de la franchise PUBG sans l'autorisation de Krafton.

Le studio est donc agacé, et il prend exemple sur Ubisoft, qui avait également porté plainte contre Google, Apple et Ejoy, développeur d'Area F2, un clone de Rainbow Six Siege. Après plusieurs menaces, Ubisoft était passé à l'action, et Ejoy avait alors rapidement réagi en retirant son jeu des boutiques, Google et Apple n'ayant quant à eux pas levé le petit doigt. Krafton espère que sa plainte concernant les jeux Free Fire ait le même résultat auprès de Garena, affaire à suivre. Pour rappel, PUBG: Battlegrounds est lui aussi jouable en free-to-play sur ordinateurs et consoles, vous pouvez retrouver des cartes PSN pour acheter des cosmétiques sur Amazon.