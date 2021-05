PUBG: New State, l'alpha se profile, mais pas en France

En plus de PlayerUnknown's Battlegrounds sur PC, PS4, Xbox One et Stadia et de PUBG Mobile sur iOS et Android, Krafton planche actuellement sur PUBG: New State, un autre Battle Royale à destination des smartphones et tablettes en free-to-play, avec tout de même quelques différences.

Le titre est attendu par les fans, il compte déjà plus de 10 millions de préinscriptions et certains chanceux vont pouvoir l'essayer dans les prochains jours. Krafton vient en effet d'annonce qu'un test en alpha fermé de PUBG: New State sera organisé du 11 au 13 juin prochain, et les inscriptions seront ouvertes du 21 mai (maintenant donc) au 6 juin. Ne vous excitez pas trop vite, l'alpha ne sera disponible que sur Android, et elle est surtout réservée aux joueurs des États-Unis, de quoi frustrer de nombreux fans. Mais ce test permettra à Krafton d'évaluer les performances du jeu, la stabilité des serveurs et les mécaniques de gameplay, une étape essentielle pour proposer un titre de qualité au monde entier par la suite. Les chanceux pourront s'affronter sur la carte Troi, de type 8x8 avec une ambiance futuriste, permettant de donner un avant-goût de l'univers de cet opus. Minkyu Park, producteur exécutif de PUBG: New State, commente :

Nous nous engageons à utiliser tous les précieux commentaires de la communauté et les données de jeu que nous recevrons pendant le test alpha pour améliorer et offrir une expérience qui répond aux attentes des fans lors du lancement du jeu. Notre objectif est de créer une expérience de jeu unique pour les joueurs du monde entier, et nous sommes impatients de mettre le jeu entre les mains de la communauté.

Si vous ne pouvez pas participer à l'alpha, il faudra prendre son mal en patience, PUBG: New State est attendu dans le courant de l'année 2021 sur iOS et Android, en free-to-play. Les préinscriptions sont pour rappel ouvertes sur le Google Play Store, et vous pouvez acheter un smartphone Sony Xperia 10 II à 299 € sur Amazon.