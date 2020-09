Quake : la bande originale remastérisée de Nine Inch Nails disponible en vinyle

Sorti en 1996, Quake est encore aujourd'hui un FPS culte, son gameplay nerveux a été très apprécié à l'époque, son mode multijoueur a occupé les nuits de milliers de joueurs, et surtout, sa bande originale composée par Trent Reznor de Nine Inch Nails a marqué toute une génération de gamers.

Cette bande originale est aujourd'hui de retour, dans une version remastérisée, en vinyles. Deux disques de 180 g accueillent les 10 pistes composées par Trent Reznor, qui s'était également occupé du sound design en compagnie d'American McGee (Alice). Comme le précise NIN, qui distribue les vinyles, le produit a été conçu pour inclure un livret avec des messages écrits par John Carmack, programmeur du jeu, et American McGee, aussi designer sur Quake, mais « un certain éditeur de jeux vidéo anonyme » n'a pas autorisé le distributeur à inclure ce livret, à retrouver directement sur le site de NIN. La provocation est totale, et tous les regards sont tournés vers Bethesda, propriétaire d'id Software et donc de la franchise.

Qu'importe, la bande originale remastérisée de Quake est elle bien disponible au prix de 35 $ sur le site de Nine Inch Nails, mais il faut rajouter 14,99 $ de frais de port, la facture totale est un peu salée... Vous pouvez également retrouver une platine vinyle Sony à 199,99 € à la Fnac.