Quest Haven : le créateur de jeux de rôle VR essaye de se lancer via un Kickstarter

S'il y a bien un genre de jeu dans lequel la réalité virtuelle prend une tout autre dimension, c'est sans nul doute celui du jeu de plateau. Avec l'excellent Demeo (que nous avons testé ici) sorti il y a un peu moins d'un an, précédé par Catan VR et Cards & Tankards, l'année 2021 aura mis en lumière et prouvé que le jeu de plateau ou plus généralement le jeu de société en VR peut cartonner ! Cela dit, de l'eau a coulé sous les ponts et rien de neuf n'a été montré depuis, hormis le titre qui nous intéresse tout particulièrement ici : Quest Haven !

propose d'aller, en n’offrant rien de moins qu'Dans les grandes lignes,, le scénario, vos fiches de personnages, vos évènements, votre météo, votre bestiaire, vos pièges, vos armes et vos sorts ! Une fois terminé, vous chaussez votrepour vous y plonger.le nombre de mises à jour risque de l'être aussi) etL'un des développeurs du jeu, NotNoxDev, dans un thread reddit, a signalé qu'il s'agissait non pas d'un véritable jeu (autant le rappeler), mais bien d'une simulation de jeu, où il est question, d'un côté, de donner au maître du jeu la possibilité de choisir et fixer les règles de l'aventure et, de l'autre,Il a également annoncé qu'

