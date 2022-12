Ragnarock : le DLC Nuclear Blast RAID avec 9 nouveaux titres lancé en vidéo

WanadevStudio continue de rajouter du contenu additionnel dans Ragnarock, son jeu de rythme en réalité virtuelle sur un drakkar viking. Le titre a notamment eu droit à un DLC en partenariat avec le Hellfest cet été, mais cette semaine, c'est une nouvelle extension en collaboration avec Nuclear Blast Records qui est lancée.

Ragnarock accueille en effet le Nuclear Blast RAID, un DLC en partenariat avec le célèbre label de musique metal qui rajoute neuf nouveaux morceaux pour tambouriner en VR, voici la liste des titres, avec pas mal de Folk/Pagan Metal :

Beast in Black – One Night in Tokyo ;

Battle Beast - Eye of the Storm ;

Epica – Abyss of Time ;

Eluveitie - Ambiramus ;

Korpiklaani - Vodka ;

Korpiklaani - A Man With A Plan ;

Equilibrium – Revolution ;

Equilibrium – Rise Again ;

Symphony X - Nevermore.

Tiffany Cantegrel, head of label marketing chez Nuclear Blast Records, commente :

Nous sommes ravis de ce partenariat avec WanadevStudio autour de Ragnarock, une franchise qui fait l’unanimité parmi les gamers et fans de metal. Le gaming et la VR sont des territoires que Nuclear Blast explore de plus en plus, et cette collaboration avec WanadevStudio était une évidence - entre passionnés que nous sommes. Nous avons hâte de voir la réaction des fans !

Côme de Percin, directeur créatif chez WanadevStudio, rajoute :

Par ce nouveau DLC, c’est avec fierté que nous engageons un partenariat avec Nuclear Blast Records. Cette collaboration entre un jeu en réalité virtuelle et un label prestigieux apporte ce caractère inédit que nous recherchons chaque jour. C’est excitant de travailler sur un tel projet, et nous savons que les joueurs apprécieront cette création.

En plus de ces nouvelles musiques, les joueurs de Ragnarock achetant le DLC peuvent retrouver deux éléments cosmétiques supplémentaires, à savoir un marteau et un drakkar aux couleurs de Nuclear Blast Records. WanadevStudio rappelle que le jeu est disponible en VR sur Steam, Meta Quest Store, Viveport et PICO Store, ce dernier accueillera d'ailleurs prochainement les DLC du jeu. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 2 à 449,99 € sur Amazon.

