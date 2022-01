Rainbow Six Extraction : les configurations requises et fonctionnalités exclusives aux PC dévoilées

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la sortie de Rainbow Six Extraction. Ubisoft fait donc logiquement le point sur les configurations requises pour faire tourner le jeu sur PC, avec des performances basses et élevées en 1080p, 1440p et 2160p. Il y en aura pour toutes les bourses, mais ce sera bien évidemment mieux si vous avez une machine de pointe.



Les configurations suggérées par l'éditeur sont visibles en image ci-dessous ou via le tableau ci-dessous.

Basse 1080p Élevée 1080p Élevée 1440p Ultra 2160p CPU Intel i5-4460

ou

AMD Ryzen 3 1200 Intel i7-4790

ou

AMD Ryzen 5 1600 Intel i5-8400

ou

AMD Ryzen 5 2600X Intel i9-9900K

ou

AMD Ryzen 7 3700X GPU NVIDIA GeForce GTX 960 4 Go

ou

AMD RX 560 4 Go NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Go

ou

AMD RX 580 8 Go NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Go

ou

AMD RX 5600CT 6 Go NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Go

ou

AMD RX 6800XT 16 Go RAM 8 Go (en double canal) 16 Go (en double canal) OS Windows 10 64-bit Windows 10/11 64-bit Stockage 85 Go 85 Go (+ pack textures HD de 9 Go)

Côté fonctionnalités, Ubisoft précise que nous aurons droit à un framerate non plafonné, des options de personnalisation approfondies, un outil de benchmark pour analyser les performances en temps réel et une prise en charge de l'API Vulkan, des écrans larges et multiples, du NVIDIA DLSS et du NVIDIA Reflex. Un beau programme en somme. La date de sortie de Rainbow Six Extraction, c'est pour ce 20 janvier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia, et vous pouvez précommander votre exemplaire (fourni avec un Pass Ami) à partir de 49,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Rainbow Six Extraction : nouvelle bande-annonce, images et des détails partagés