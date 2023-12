Razer : une collaboration avec l'équipe e-sport de ZeratoR annoncée

Adrien « ZeratoR » Nougaret est un acteur incontournable de la scène du numérique française, streamer réputé, organisateur du Z Event et de divers compétitions aux quatre coins de l'Hexagone avec ZQSD Productions ou encore développeur de jeux vidéo, ZeratoR est partout, même dans l'e-sport avec sa structure Mandatory.GG.

Nous sommes très fiers d'accueillir @RazerFrance / @TeamRazer en tant que partenaire Majeur de l'équipe pour 2024 ! ????



Un grand merci à eux pour la confiance et le soutien ????????#TeamRazer pic.twitter.com/PMt8BOpQob — Mandatory.GG (@MandatoryGG) December 13, 2023

Cette semaine, Razer annonce une collaboration avec Mandatory.GG. Le constructeur de périphériques pour gamers a dévoilé ce partenariat lors de la Mandatory Cup, rappelant que la structure a déjà remporté la Lyon esport et la Coupe de France sur Valorant et une seconde place au Mythic Dungeon International sur World of Warcraft. Razer devient donc sponsor de Mandatory.GG pour plusieurs années et fournira des claviers, casques, tapis et et souris Huntsman V3 Pro, DeathAdder V3 Pro, Viper V2 Pro, BlackShark V2 Pro et Gigantus V2, sans oublier des chaises Razer, aux joueurs. Nicolas Di Martino, manager général chez ZQSD Productions, commente :

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Mandatory.GG annonce aujourd'hui ce partenariat majeur de deux ans avec Razer. Véritable pilier de l'univers gaming, Razer propose depuis des années du matériel haut de gamme que nos joueurs utilisent déjà au quotidien. Cette alliance entre Mandatory.GG et Razer s'imposait comme une évidence, renforçant notre engagement commun envers l'excellence dans l'esport. Pour tout gamer passionné, Razer est une référence incontournable, et nous sommes plus que ravis de fusionner nos forces et notre passion dans cette aventure commune.

Chris Mitchell, senior director, marketing EMEA chez Razer, rajoute :

La communauté esport française est l'une des plus passionnées et engagées du monde. Nous sommes ravis de nous associer à Mandatory.GG, une équipe prometteuse dont les talents rayonnent et qui parvient à mettre l'esport à la portée du plus grand nombre grâce aux efforts de son co-fondateur, le streamer ZeratoR. Ce partenariat est la concrétisation de nos ambitions. Que ce soit pour les fans de Razer, de Mandatory.GG ou les aficionados d'esport et de jeux de haut niveau, l'année 2024 promet d'être phénoménale !

Adrien « ZeratoR » Nougaret conclut :

C'est trop bien qu'on puisse travailler avec Razer, c'est un vrai contrat qui offre de la stabilité à Mandatory.GG et leur confiance nous fait vraiment plaisir et nous permet d'avancer. Personnellement j'utilise leurs souris depuis presque 20 ans donc ça me régale !

Vous pouvez retrouver les produits de Razer directement sur la boutique du constructeur.