Razer : des périphériques gaming en collaboration avec Roblox dévoilés

Razer est connu pour faire des périphériques pour gamers, parfois en collaboration avec des licences bien connues des joueurs. Nous avons ainsi eu droit à des produits Overwatch, Star Wars, Rainbow Six Siege, Destiny 2, Pokémon, Cyberpunk 2077, Gear of War 5, One Piece, Halo Infinite, Genshin Impact ou encore Hello Kitty, et c'est loin d'être terminé.

Le constructeur annonce cette semaine une nouvelle collaboration avec Roblox, le célèbre jeu bac à sable qui arrive à faire de la concurrence à Minecraft. Trois périphériques aux couleurs du titre de Roblox Corporation viennent d'être annoncés, il s'agit d'une souris, d'un clavier et d'un casque déjà connus, mais au look modifié. Razer détaille :

Comme vous pouvez le voir, chaque produit est accompagné d'un objet à débloquer in-game et il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de même les mains dessus. L'Orochi V2, le BlackWidow V3 et le Barracuda X en Roblox Edition seront disponibles à partir du 28 avril 2023 sur le site officiel de Razer, contre 99,99 €, 259,99 € et 159,99 €.