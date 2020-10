Razer présente déjà ses claviers BlackWidow V3 et BlackWidow V3 Tenkeyless

À la fin du mois dernier, Razer dévoilait de nouveaux périphériques pour gamers sans fil, dont le BlackWidow V3 Pro, premier clavier à se passer de câble dans le catalogue du constructeur. Samedi aura lieu la RazerCon 2020, évènement en ligne, où Min-Liang Tan parlera de l'avenir de sa marque, mais le constructeur ne perd pas de temps et présente dès aujourd'hui les BlackWidow V3 et BlackWidow V3 Tenkeyless.

Pour faire court, c'est sensiblement les mêmes BlackWidow V3 Pro, mais avec un câble, et dans une version compacte. Les utilisateurs retrouveront ainsi des switches mécaniques Razer verts (clicky) ou jaunes (linéaires et silencieux) pouvant résister à 80 millions de frappes, des touches en ABS double-injection pour que le lettrage ne s'efface jamais, « même après des milliers d'heures de jeux », un rétroéclairage RGB Chroma, une molette horizontale (différente du BlackWidow V3 Pro) multifonction pour contrôler le volume, changer de piste ou mettre en pause, un châssis en aluminium, un guide-câble et un large repose-poignet. Proposé de base en noir, le BlackWidow V3 aura même droit à une version Quartz, en format QWERTY uniquement. Concernant le BlackWidow V3 Tenkeyless, c'est un format compact, sans molette multifonction, sans repose-poignet et sans pavé numérique, plus facile donc à transporter en LAN, avec là encore des interrupteurs Razer verts ou jaune et un guide-câble.

Le BlackWidow V3 et le BlackWidow V3 Tenkeyless sont disponibles dès maintenant sur le site de Razer ou chez les revendeurs habituels, ils sont respectivement vendus 149,99 € et 109,99 €. Le BlackWidow Elite est quant à lui proposé à 179,99 € sur Amazon.fr.