Razer Moray : des écouteurs intra-auriculaires pour gamers présentés et déjà disponibles

Razer continue d'étoffer son catalogue de produits pour gamers, et aujourd'hui, le constructeur présent les Moray, les premiers écouteurs intra-auriculaires de la marque, conçus pour les joueurs et streameurs actifs avec « une clarté exceptionnelle et un confort inégalé afin de pouvoir assurer de longues sessions de jeu ou de streaming dans les meilleures conditions ».

Razer présente en détail ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires Moray :

Certification THX, l'excellence en termes de qualité sonore

Les Razer Moray redéfinissent les standards de l'expérience audio en jeu, notamment grâce à la certification THX, mondialement reconnue comme un gage de qualité, de fiabilité et de performance.

Des experts audio reconnus ont testé et optimisé les Razer Moray selon des protocoles rigoureux pour offrir une restitution claire des voix, une faible distorsion et une excellente réduction de bruit passive. Avec ce sigle, les consommateurs savent qu'ils peuvent avoir confiance dans la qualité et la fidélité sonore du produit qui en est griffé.

Un système hybride à doubles haut-parleurs pour une expérience audio exceptionnelle

Les Moray sont dotés d'un système hybride à deux haut-parleurs, qui allie un transducteur à armature équilibrée pour des aigus nets avec un transducteur dynamique pour des basses profondes et riches.

En résulte une qualité audio exceptionnelle, qui permettra aux streameurs de rester concentrés sur leur diffusion et leurs échanges avec le chat pendant des heures.

Une conception ergonomique pour un confort optimal tout au long de la journée

Au fil des années, Razer a acquis une expérience solide dans la conception de produit ergonomique et les Razer Moray ne dérogent pas en assurant un confort optimal lors des sessions de stream prolongées.

Évitant les désagréments que l'on peut parfois rencontrer avec un casque, comme une pression au niveau de la tête ou des oreilles, les écouteurs profitent d'une forme ergonomique pour une utilisation en continu sans la moindre gêne.

Une réduction de bruit passive efficace afin de rester concentré sur le stream

Plus que de simples écouteurs intra-auriculaires, les Razer Moray sont de vrais alliés pour la création de contenu. Ils offrent une isolation passive du bruit remarquable, allant jusqu'à 36 dB d'atténuation, et préviennent des distractions extérieures. Les streameurs peuvent se focaliser sur la création de leurs contenus et les interactions avec le public.

Des fils tressés de première classe pour un streaming ininterrompu

Dotés de fils OFC MMCX flexibles à mémoire de forme, les Razer Moray resteront bien en place, sans risque de gêner les mouvements du streameur. Installés par-dessus l'oreille, les fils tressés de qualité supérieure assurent un excellent maintien pendant la diffusion.

Un étui de transport et différents embouts pour plus de liberté





Grâce à ses trois types d'embouts, disponibles dans trois tailles différentes, les Razer Moray garantissent un confort et une isolation sonore à toute épreuve. Une fois les écouteurs rangés dans leur étui de transport, qui résiste aux éclaboussures, les streameurs sont libres de lancer leur live où et quand bon leur semble !

Avec les Razer Moray, Razer se lance sur un nouveau terrain de jeu et continue d'agrandir son catalogue de solutions audio pour les joueurs et streameurs du monde entier. En offrant un système hybride à deux haut-parleurs pour une restitution sonore fidèle, une excellente isolation passive et un confort optimal, les Razer Moray se positionnent déjà comme un incontournable pour tous les streameurs.