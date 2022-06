Razer dévoile l'Ornata V3, un clavier mecha-membrane pour gamers

Razer continue d'étoffer sa gamme de claviers pour les joueurs, et d'agrandir la famille des Ornata au passage. Après un premier modèle en 2016 et une V2 quatre ans plus tard, le constructeur dévoile cette semaine l'Ornata V3, un clavier mecha-membrane ergonomique, mais toujours pensé pour le gaming.

L'Ornata V3 est donc un clavier pour joueurs à profil bas avec des switches mecha-membrane, combinant les technologies des interrupteurs mécaniques et à membrane donc, pour « un toucher doux et matelassé pour le confort de jeu, ainsi qu'une sensibilité tactile nette pour les clics les plus satisfaisants ». Razer a opté pour des touches en ABS plus durables, avec un revêtement UV résistant à la décoloration et aux rayures. Bien évidemment, le clavier est compatible Chroma RGB avec 10 zones d'éclairage, des touches dédiées au média rétroéclairées et un repose-poignet magnétique ergonomique en soft-touch.

Razer propose également l'Ornata V3 X, disposant de switches à membrane silencieuse pour un prix plus réduit. Comptez 99,99 € pour l'Ornata V3 et 59,99 € pour l'Ornata V3 X, déjà disponibles sur la boutique de Razer.