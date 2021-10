Razer : ventilateurs, watercoolings, alimentations, des composants PC dévoilés

Depuis des années, Razer fabrique des périphériques pour gamers, divers accessoires et même plus récemment des ordinateurs portables et des smartphones. Mais lors de la RazerCon 2021, le constructeur a présenté ses premiers composants pour les tours, avec notamment des ventilateurs, watercoolings et alimentations. Avec un seul mot d'ordre : du Chroma RGB partout.

Razer a désormais dans son catalogue les Kunai, des ventilateurs de 120 et 140 mm à « haute performance » avec des paliers hydrauliques de dernière technologie, pour une optimisation du flux d'air et une acoustique silencieuse. Nous avons également les Hanbo, des watercoolings tout-en-un (AIO, All-in-one) avec une pompe RGB personnalisable créés en partenariat avec Asetek. L'accessoire est là pour refroidir le processeur avec des radiateurs de 240 ou 360 mm et un fonctionnement silencieux. En plus de cela, Razer présente les Katana, des alimentations ATX entièrement modulaires allant de 750 à 1 200 W en Platinum et même de 1 600 W en Titanium, avec notamment un ventilateur aRGB et une compatibilité Chroma. Enfin, le constructeur lance au passage un contrôleur de ventilateur à modulation de largeur d'impulsion pour gérer jusqu'à huit ventilateurs Kunai, s'intégrant à Synapse pour contrôler la courbe du ventilateur et améliorer les performances thermiques.

C'est donc une vraie évolution chez Razer dans le milieu du PC gaming, le constructeur introduit d'ailleurs Richard Hashim, vice-président de la croissance dans l'unité commerciale Razer Systems, qui déclare :

Razer possède une excellente réputation pour la conception des meilleurs ordinateurs portables et périphériques de jeu au monde, et les plateformes logicielles Razer Synapse et Chroma font partie des applications les plus sophistiquées et les plus utilisées par les joueurs aujourd'hui. Aujourd'hui, Razer commence à apporter une technologie véritablement innovante, qui change la donne, à l'industrie informatique de haute performance. Tous nos nouveaux produits seront également conçus pour fonctionner de manière fluide avec les logiciels Razer et améliorer véritablement l'expérience de jeu immersive pour les consommateurs Razer, alors restez à l'écoute pour d'autres annonces passionnantes à venir.

Attendez-vous à d'autres composants signés Razer à l'avenir. Vous pouvez déjà retrouver les Kunai, Hanbo et Katana sur le site du constructeur. Le Kunai et le contrôleur sont déjà disponibles, les Hanbo et Katana arriveront respectivement en novembre 2021 et en début d'année 2022.