Red Dead Online : un défi en visée libre, des vêtements inédits et des bonus pour la première mise à jour de l'année

Red Dead Online avait frappé fort en fin d'année dernière, entre ajout du Rôle de Distillateur Clandestin et festivités pour Noël.

Forcément, il redémarre ses activités doucement en 2020, avec du classique. Un défi en visée libre est mis en avant, des vêtements inédits rejoignent le catalogue, et des bonus en tout genre sont disponibles, notamment pour le Distillateur Clandestin.

Nouveaux vêtements et série en visée libre

Le catalogue Wheeler, Rawson & Co. propose une sélection de nouveaux éléments cette semaine, dont des ajouts permanents tels que la tunique à capuche Rivera, le pantalon McCrum, les chapeaux Palma et Baldock, les bottes Kelley et les sandales Pico. Le chapeau Boutell et la veste Leavitt sont également disponibles dans les boutiques, bien que pour une durée limitée.

Si vous cherchez à vous lancez corps et âme dans une arène dans laquelle tout est permis, nous avons ce qu'il vous faut : la série en visée libre de la semaine inclut tous les modes de jeu de type capture, dont Conquête, Capture, Pillage, Trésor de guerre et Et que ça saute . Que vous soyez du genre à défendre votre territoire bec et ongles, ou que vous n'ayez aucun scrupule à envahir le camp ennemi pour y déposer une petite surprise, il est temps de montrer de quoi vous êtes capable.

Bonus et récompenses

Les trafiquants d'alcool en herbe qui auront atteint le rang 3 de distillateur d'ici le 13 janvier recevront les bottes Kelley dans une couleur exclusive. Rendez-vous dans la section Avantages pour récupérer votre récompense. Obtenez également 500 XP pour le rôle de distillateur clandestin en ajoutant un arôme à n'importe quelle cuvée d'alcool de contrebande, que vous pourrez ensuite vendre à un prix plus élevé. Vendez n'importe quelle cuvée d'alcool standard cette semaine pour obtenir 30 % de réduction sur n'importe quel cheval Norfolk Roadster, à récupérer via la section Avantages.

Ceux qui n'en seraient qu'à leur tout début en distillation clandestine peuvent bénéficier de 25 % de réduction sur toutes les distilleries clandestines et les déménagements de distillerie, tandis que les marchands pourront se procurer n'importe quel objet de rôle novice et prometteur, tels la marmite et le chariot moyen, à -40 %.

Les joueurs dont l'adresse e-mail Social Club est vérifiée et pour lesquels la vérification en deux étapes est activée recevront des promotions sur le passe du hors-la-loi et sur des objets de rôle pour les chasseurs de primes, les marchands et les collectionneurs. Ils pourront également obtenir gratuitement un cheval Kladruber de leur choix. Les joueurs qui ont associé leurs comptes Social Club et Twitch Prime recevront gratuitement le sac de collectionneur et l'alambic en cuivre poli de distillateur.