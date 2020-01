Resident Evil 3 : Numskull dévoile ses produits dérivés

Juste avant la sortie de Resident Evil 2 l'année dernière, Numskull proposait des produits dérivés du survival-horror de Capcom, et bien évidemment, il fait de même avant le lancement de Resident Evil 3. Mais cette fois, les produits dérivés sont plus classiques.

Malheureusement, pas de bougie parfumée à l'odeur de zombies, les fans ont seulement droit à des mugs « Welcome to Raccoon City » ou avec le logo d'Umbrella Corporation, ainsi que des casquettes de la firme pharmaceutique, des S.T.A.R.S. ou de la ville infestée de morts-vivants. Du côté des produits un poil plus variés, nous retrouvons des pin's d'Umbrella ainsi qu'un badge des S.T.A.R.S., différent de celui de la police de Raccoon proposé pour Resident Evil 2.

Ces produits dérivés sont à retrouver dès maintenant sur la boutique de Numskull, ils sont sous licence officielle Capcom. La date de sortie de Resident Evil 3 est quant à elle toujours fixée au 3 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Lire aussi : RUMEUR sur Resident Evil 8 : vue FPS, Ethan et Chris de retour et des loups-garous ?