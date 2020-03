Resident Evil Resistance : la bêta ouverte d'aujourd'hui sera en retard sur PC et PS4

Resident Evil 3 sera bel et bien disponible la semaine prochaine malgré le contexte actuel. Et d'ici là, Capcom invite la communauté à se faire la main sur le mode multijoueur Resident Evil Resistance avec une bêta ouverte, accessible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One.

Elle a comme prévu été lancée ce matin à 8h00 pétantes sur Xbox One, et était attendue pour 18h00 sur PC et PS4. Mais ça, c'était avant que l'éditeur ne nous informe d'un problème de dernière minute, qui fait que sur ces deux dernières plateformes, la version d'essai entièrement gratuite ne sera pas disponible à l'heure.

Malheureusement, en raison de certains problèmes techniques, il y a un léger retard pour la bêta ouverte de Resident Evil Resistance sur PS4 et Steam. La version Xbox One n'est pas affectée et reste disponible aux dates prévues. Nous nous efforçons de résoudre le problème le plus rapidement possible et vous tiendrons informés de sa disponibilité. Nous nous excusons sincèrement pour le retard et vous remercions encore de votre compréhension.

Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de la disponibilité de ladite bêta ouverte une fois le souci résolu. Elle restera ensuite accessible jusqu'au lancement de Resident Evil 3, le 3 avril 2020.

