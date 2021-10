Resident Evil Village : 5 millions de copies distribuées et retour de la démo

Resident Evil Village est décidément en passe de devenir plus populaire que son prédécesseur. Alors qu'il est pourtant la suite directe de Resident Evil 7: Biohazard, le survival-horror de Capcom s'arrache bien plus rapidement. À moins de six mois de son lancement, le titre a en effet été distribué à plus de cinq millions d'exemplaires.

Les chiffres de distribution prennent pour rappel en compte les exemplaires physiques envoyés aux revendeurs ainsi que les copies vendues en dématérialisée, et elles sont sans doute nombreuses, car Capcom veut tout miser sur le PC pour privilégier ces ventes directes en numérique. Il reste encore du chemin à faire à Resident Evil Village pour rattraper Resident Evil 7: Biohazard, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, en quatre ans et demi tout de même.

Par ailleurs, dans le cadre de ses célébrations pour Halloween, Capcom a relancé la démo de Resident Evil Village sur toutes les plateformes, elle qui avait disparu en mai dernier. Le principe reste le même, vous avez 60 minutes pour vous balader dans le village ou le château, après quoi vous serez ramené au menu principal. Ah, et si vous aviez déjà fait ou commencé la démo en mai dernier, mauvaise nouvelle, le compte à rebours est conservé.

