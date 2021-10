Resident Evil : plusieurs annonces à venir avant Halloween

La franchise Resident Evil célèbre cette année son 25e anniversaire, et donc son 25e Halloween. Pour l'occasion, Capcom a décidé de faire plusieurs annonces au fil des semaines, avec un calendrier bien précis dévoilé sur son site officiel japonais. Deux annonces ont déjà été faites, elles concernent une loterie avec des produits dérivés officiels et surtout la date de sortie de Resident Evil 4 VR sur Oculus Quest 2.

Nous avons maintenant rendez-vous les 21, 22, 25 et 29 octobre prochain afin de découvrir les prochaines annonces concernant Resident Evil. Capcom garde évidemment le mystère, mais les fans croisent les doigts pour avoir des informations concernant le DLC de Resident Evil Village teasé lors du Capcom E3 Showcase à l'E3 2021, un visuel du jeu est d'ailleurs utilisé sur le site du studio, et surtout une officialisation du remake de Resident Evil 4, au cœur de nombreuses rumeurs ces derniers mois. Nous pourrions également avoir une autre bande-annonce pour le film Resident Evil: Welcome To Raccoon City attendu au cinéma fin novembre ou une première vidéo pour la série live de Netflix.

Il faudra patienter encore quelques jours pour découvrir les annonces que nous réserve Capcom pour le 25e Halloween de Resident Evil. Vous pouvez retrouver le dernier jeu en date, Resident Evil Village, à 46 € sur Amazon.