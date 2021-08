RICO London : le FPS coopératif en cel-shading se trouve une date de sortie

En début d'année, Numskull Games et Ground Shatter dévoilaient RICO London, suite de RICO, un jeu de tir à la première personne coopératif et avec des graphismes en cel-shading. Ce nouvel opus nous emmènera cette fois à Londres à la veille du Nouvel An, pour une aventure toujours très musclée.

Aujourd'hui, les studios dévoilent la date de sortie de RICO London, fixée au 2 septembre 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Nous retrouverons l'inspectrice Redfern qui découvre un trafic d'armes dans un gratte-ciel et qui décide de s'en occuper sans prévenir ses supérieurs, l'inspiration de Piège de cristal est palpable, mais McClane Redfern ne sera pas seule dans cette aventure, le jeu sera en effet jouable en solo comme en coopération à deux joueurs, en local ou en ligne.

Vous pouvez déjà précommander RICO London à 39,99 € sur Amazon.