RICO London : un nouveau FPS coopératif cel-shadé annoncé en vidéo

En 2019, le développeur Ground Shatter et l'éditeur Rising Star Games lançaient RICO, un jeu de tir à la première personne jouable en coopération et avec des graphismes en cel-shading qui mettaient en scène deux policiers traquant des gangs de criminels dans une ambiance très cinématographique, façon buddy movie.

Eh bien RICO va avoir droit à une suite, éditée par Numskull Games cette fois. Ground Shatter est toujours au développement de ce RICO London, qui nous emmènera dans la capitale anglaise à la veille du passage à l'an 2000, alors que l'inspectrice détective Redfern découvre un trafic d'armes qui sévit dans un immense immeuble de la ville. Elle décide de foncer dans le tas sans son collègue de toujours, mais rassurez-vous, un mode coopératif en ligne ou local sera de la partie !

RICO London est déjà attendu dans le courant du mois de juin 2021 sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X|S et Nintendo Switch. Une version physique sera proposée sur PS4, PS5 et Switch, uniquement en Europe.