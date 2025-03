RoboCop: Rogue City - Unfinished Business, pas de vacances pour le policier cybernétique, bientôt de retour pour faire régner l'ordre

En 2023, Teyon s'attaquait à nouveau à une licence culte du cinéma après l'oubliable Terminator: Resistance en 2019 et a donné naissance au bien plus apprécié RoboCop: Rogue City (lire le test). Ce jeudi soir, pour la Nacon Connect 2025, le policier cybernétique a bien fait son retour avec le FPS RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. Est-ce une suite ? Eh bien, pas vraiment, puisque l'éditeur qualifie ce projet d'aventure indépendante et extension autonome. Comprenez par là qu'il s'agit d'un DLC standalone qui ne nécessitera pas l'original, bien qu'il sera sans doute préférable de l'avoir fait pour en profiter à fond. Cette fois, nous pourrons également incarner Alex Murphy avant son accident au travers de flashbacks, une première en jeu vidéo, en plus de devoir atteindre le sommet de l'Omni Tower dans la peau de RoboCop en éliminant toutes les menaces sur notre route à l'aide d'un arsenal encore plus varié.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant ce jeu partagés sur Steam :

ROBOCOP REPREND DU SERVICE POUR RÉGLER DE VIEUX COMPTES ATTEIGNEZ LE DERNIER ÉTAGE Après la victoire décisive de RoboCop sur les gangs de Detroit, un nouveau chapitre s'ouvre dans cette extension autonome se déroulant après les événements de RoboCop: Rogue City. Le « New Guy in Town » a été vaincu, mais le crime continue d'envahir les rues. Une lueur d'espoir émerge du dernier projet de l'OCP : l'OmniTower – un immense complexe résidentiel conçu pour le bien-être des habitants du Vieux Detroit. Mais lorsqu'un groupe de mercenaires surentraînés et équipés d'armes de pointe prend le contrôle du bâtiment et en fait sa forteresse mortelle, RoboCop doit intervenir et stopper leurs plans de déstabilisation de l'ordre public. AFFRONTEZ DES CRIMINELS DE CLASSE SUPÉRIEURE Préparez-vous à affronter une nouvelle génération d'ennemis : l'OmniTower regorge de dangers high-techs. Des drones volants aux robots explosifs ou aux tourelles antipersonnel, chaque étage est truffé de pièges mortels. Les troupes militaires d'élite sont lourdement armées. Attendez-vous à affronter des escouades blindées et équipées de miniguns, des forces spéciales dotées de jet packs, ou encore des ennemis armés de katanas plus proche de machines que d'humains. RESTAUREZ L'ORDRE ET LA JUSTICE FROIDEMENT Quand il est trop tard pour crier « freeze », vous pouvez compter sur l'arsenal de RoboCop pour refroidir les ardeurs des ennemis. Pour rendre la Justice, choisissez parmi une large sélection d'armes surpuissantes, comprenant l'emblématique Auto-9 ou le tout nouveau Cryo Cannon pour rendre la Justice. Libérez la force inégalée de RoboCop pour exécuter des finish moves dévastateurs – qu'il s'agisse d'écraser le crâne d'un adversaire contre un mur de béton ou contre le distributeur de sodas le plus proche. INCARNEZ ALEX MURPHY Incarnez des visages familiers lors de missions uniques qui permettent de révéler davantage l'intrigue de Unfinished Business. Avant de devenir RoboCop, il était Alex Murphy, déterminé et courageux, mais vulnérable en tant que simple policier de Detroit. Découvrez une facette différente du légendaire défenseur de la loi, doublé par Peter Weller.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business est attendu dans le courant de l'été sur PS5, Xbox Series X|S et PC. En attendant, vous pouvez actuellement vous procurer RoboCop: Rogue City au tout petit prix de 8,50 € chez Gamesplanet.

