Roccat dévoile ses nouveaux tapis de souris Sense

Roccat propose dans son catalogue des souris pour gamers, et pour les accompagner, il faut bien des tapis. Le constructeur présente aujourd'hui la gamme Sense, avec quatre tapis de souris gaming de différentes tailles et revêtements, de quoi satisfaire tout le monde, mais aussi toutes les bourses.

Voici les Sense de Roccat :

Sense Core

Le tapis de souris Sense Core existe en trois tailles : Mini, Square et XXL. Son revêtement microtissé offre l’équilibre parfait entre vitesse et contrôle et un grand confort pour les longues sessions de jeu. Sa base en caoutchouc antidérapante lui permet de rester bien en place sur le bureau.

Le Sense Core Mini est disponible au prix de 6,99 €, le Sense Core Square au prix de 12,99 € et le Sense Core XXL au prix de 14,99 €.

Sense Icon

Le Sense Icon existe en deux formats : Square et XXL. Orné du logo ROCCAT et recouvert d’une surface traitée à la résine, ces tapis de souris sont résistants à l’eau tout en fournissant une glisse fluide et une durabilité exceptionnelle. La base du Sense Icon en caoutchouc épais permet au tapis de ne pas bouger d’un centimètre.

Le Sense Icon Square est disponible au prix de 19,99 € et le Sense Icon XXL au prix de 29,99 €.

Sense CTRL

Tout comme le précédent, le Sense CTRL existe aux formats Square et XXL. Le Sense CTRL est le digne successeur des tapis de souris plébiscités de la gamme Taito Control. Sa surface vulcanisée imperméable, résistante et thermo traitée, offre une incroyable maniabilité. Il s’adresse aux joueurs qui recherchent de la précision en premier lieu. Le Sense CTRL est également durable et reste immobile grâce à son épaisse base en caoutchouc et ses coutures renforcées.

Le Sense CTRL Square est disponible au prix de 29,99 € et le Sense CTRL XXL au prix de 39,99 €.

Sense Pro

Le Sense Pro est également disponible dans les formats Square et XXL. Son tissu de qualité militaire est produit à partir d’un maillage en polyester resserré qui permet à la surface de contact d’être à la fois ferme, rapide, et de garantir une extrême réactivité dans toutes les situations. Les bordures du Sense Pro sont protégées par des coutures résistantes qui ne s’effilochent pas et la base en caoutchouc prévient toute glissade.

Le Sense Pro Square est disponible au prix de 29,99 € et la Sense Pro XXL au prix de 49,99 €.