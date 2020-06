Rock of Ages III: Make & Break, une bêta ouverte annoncée et datée sur PC, PS4 et Xbox One

Rock of Ages III: Make & Break aurait dû sortir le 2 juin dernier, mais il faudra finalement patienter encore un peu plus d'un mois. Heureusement, Modus Games, ACE Team et Giant Monkey Robot vont prochainement lancer une bêta ouverte, mais pas sur toutes les plateformes.

Non, la bêta ouverte de Rock of Ages III: Make & Break est prévue sur PC du 9 au 16 juin, et sur PlayStation 4 et Xbox One du 23 au 30 juin, les versions Switch et Stadia devront donc se passer de cette phase de test et attendre patiemment l'arrivée du jeu complet. Les joueurs sont invités à s'inscrire sur le site officiel du jeu pour recevoir rapidement des informations concernant la bêta ouverte.

Pour rappel, la date de sortie de Rock of Ages III: Make & Break est fixée au 21 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.

Lire aussi : PREVIEW de Rock of Ages III: Make & Break, un gameplay gravé dans la roche