Rocket Racing : retour à Méga City avec la « Saison 1 » Virée Néon, Psyonix laisse la communauté aux commandes

C'est en décembre dernier à la suite du Big Bang qu'Epic Games a lancé Rocket Racing dans Fortnite, un jeu de course développé par Psyonix qui était depuis en rodage avec sa Saison 0. Un mode Contre-la-montre a ensuite été ajouté fin février pour diversifier davantage l'expérience. La suite du programme aurait dû avoir lieu au lancement de Mythes et mortels pour le Chapitre 5 du Battle Royale, mais ce ne fut pas le cas. La communication du studio derrière Rocket League étant connue pour être hasardeuse, c'est du côté de Reddit qu'il aura fallu se tourner pour comprendre que l'arrivée de la Saison 1 serait retardée, sans pour autant que ce soit explicitement statué... Cela aura au moins permis aux joueurs de continuer à monter dans les rangs en Classé, ou du moins d'essayer, car la progression pour atteindre Unreal était absolument frustrante sur la fin (nous avons arrêté à Élite). De plus, lors de la GDC, Epic Games a introduit la création d'îles pour Rocket Racing via l'UEFN, dont vous pouvez découvrir les détails en page suivante si cela vous intéresse. C'est donc finalement ce 9 avril que la mise à jour 29.20 a enfin apporté de la nouveauté avec l'arrivée de Neon Rush ou Virée Néon en français, en plus de réinitialiser la progression et apporter des modifications au matchmaking, qu'il faudra juger sur pièce. Une bande-annonce mettant en avant la création de contenu, le personnage de Matius, un nouveau bolide et les environnements urbains de Méga City donne le top départ de cette saison.

La mise en avant des contenus conçus par la communauté est prépondérante, au point que seules cinq pistes inédites ont été développées par Psyonix... Si vous comptez monter les rangs en Classé, vous allez donc vite en faire le tour, puisque seuls les circuits officiels sont pour le moment disponibles dans ce mode. La bonne nouvelle, c'est que suivant où vous étiez arrivé, le rang initial pourra déjà être élevé. De nouvelles quêtes ont également été ajoutées. Virée Néon n'est d'ailleurs pas considérée comme une saison à proprement parler, mais ce n'est là que du marketing au final. Vous trouverez tous les détails des nouveautés du jour ci-dessous :

Avis aux pilotes, La Saison 0 se termine alors que la Virée Néon commence ! Préparez-vous à une conduite nocturne sur des pistes urbaines éclairées aux néons. Mais ce n'est même pas le plus important dans la Virée Néon, car les pistes faites par des créateurs font leur entrée pour de bon ! Quel genre de chemins périlleux et de paysages à couper le souffle la communauté va-t-elle créer ? Quelle que soit la réponse, profitez des pistes faites par des créateurs lors de parties en Racing ou en Contre-la-montre ! LES RUES NOCTURNES VOUS ATTENDENT Virée Néon présente cinq nouvelles pistes d'Epic, dont quatre proposant une course de rue dans une ville différente. Les lumières vives ne sont plus que des lueurs floues dans ces pistes remplies de néons. Voici les cinq pistes d'Epic disponibles lors du lancement de la Virée Néon : Collines aux cabrioles : dérapez et prenez des raccourcis pour un final réussi en ville. (Difficulté : Novice. Piste déverrouillée en Racing classé au rang Bronze I.)

: dérapez et prenez des raccourcis pour un final réussi en ville. (Difficulté : Novice. Piste déverrouillée en Racing classé au rang Bronze I.) Triplicité : faites des esquives aériennes entre plusieurs routes et profitez d'une véritable expérience freestyle. (Difficulté : Novice. Piste déverrouillée en Racing classé au rang Argent I.)

: faites des esquives aériennes entre plusieurs routes et profitez d'une véritable expérience freestyle. (Difficulté : Novice. Piste déverrouillée en Racing classé au rang Argent I.) Passages torsadés : Cette ville dans la forêt vierge est pleine de cascades et propose même une chute libre gigantesque. (Difficulté : Expert. Piste déverrouillée en Racing classé au rang Platine I.)

: Cette ville dans la forêt vierge est pleine de cascades et propose même une chute libre gigantesque. (Difficulté : Expert. Piste déverrouillée en Racing classé au rang Platine I.) Delirium : vous vous débrouillez comment en pilotage urbain la tête à l'envers ? (Difficulté : Expert. Piste déverrouillée en Racing classé au rang Diamant I.)

: vous vous débrouillez comment en pilotage urbain la tête à l'envers ? (Difficulté : Expert. Piste déverrouillée en Racing classé au rang Diamant I.) Soif de Slap : faites une pause loin de la vie nocturne illuminée et dérapez dans une petite ville. (Difficulté : Avancé. Piste déverrouillée en Racing classé au rang Or I.) RELEVEZ LE DÉFI DES PISTES FAITES PAR DES CRÉATEURS Avec l'Unreal Editor pour Fortnite (UEFN), les créateurs peuvent concevoir leurs propres pistes de Rocket Racing ! Vous pouvez accéder aux pistes faites par les créateurs à l'aide d'un code d'île Fortnite, ou bien vous pouvez les retrouver dans les cinq nouvelles rangées de la sélection de piste : Ce qui est possible avec l'UEFN : une rangée temporaire qui met à l'honneur les possibilités de création de pistes dans l'UEFN !

: une rangée temporaire qui met à l'honneur les possibilités de création de pistes dans l'UEFN ! Meilleures pistes Contre-la-montre créées par la communauté : les pistes de créateurs pour le mode Contre-la-montre les plus populaires auprès de la communauté.

: les pistes de créateurs pour le mode Contre-la-montre les plus populaires auprès de la communauté. Nouvelles pistes Contre-la-montre créées par la communauté : les pistes de créateurs pour le mode Contre-la-montre les plus récentes.

: les pistes de créateurs pour le mode Contre-la-montre les plus récentes. Meilleures courses créées par la communauté : les pistes de créateurs pour le mode Racing les plus populaires auprès de la communauté.

: les pistes de créateurs pour le mode Racing les plus populaires auprès de la communauté. Nouvelles courses créées par la communauté : les pistes de créateurs pour le mode Racing les plus récentes. Les courses faites par des créateurs ne sont pas disponibles en parties classées, mais nous envisageons cette possibilité. Les pistes de la rangée Ce qui est possible avec l'UEFN sont des pistes faites par des créateurs qui présentent les possibilités offertes par les modèles Rocket Racing qui viennent de sortir dans l'UEFN. Essayez ces pistes et découvrez ce dont la communauté est capable ! Vous êtes un créateur et vous souhaitez créer vos propres pistes ? Consultez notre article Créez vos propres îles Rocket Racing avec l'UEFN. RÉINITIALISATION DU RANG La Virée Néon apporte une nouvelle période classée ! Avec ce nouveau départ, tous les rangs ont été réinitialisés. Votre nouveau rang est basé sur votre rang final lors de la dernière période classée, ce qui signifie que vous pouvez commencer au rang Or, Argent, etc. au lieu de Bronze si vous avez terminé la dernière période classée à un rang élevé. Cette période classée durera jusqu'à la fin de la Virée Néon. Revenez au rang que vous occupiez ou dépassez-le ! LE MODE CONTRE-LA-MONTRE S'AGRANDIT Vous aimeriez que vos pistes Racing préférées aient un tableau des scores ? Faites chauffer votre moteur, les pistes Racing créées par Epic sont également disponibles en Contre-la-montre. SAVOUREZ LES RÉCOMPENSES DE QUÊTES L'arrivée de la Virée Néon s'accompagne des quêtes du lancement de la Virée Néon ! Terminez les quêtes du lancement de la Virée Néon pour déverrouiller les roues Aetherius et 13 couleurs différentes pour ces dernières. Ces quêtes sont disponibles jusqu'à la fin de la Virée Néon. Les roues Aetherius. Les quêtes classées, disponibles jusqu'à la fin de la Virée Néon, octroient des récompenses dans le jeu comme la traînée Cryptédélique et plusieurs couleurs pour celle-ci ! VOYEZ LA VIE EN NÉONS AVEC LE PACK DE QUÊTES DE DÉMARRAGE FUSE Avec les rues qui s'illuminent de néons, le pilote Matius est prêt à mettre la gomme. Démarrez votre Virée Néon sur les chapeaux de roues avec le pack de quêtes de démarrage Fuse, disponible en boutique à partir du 12 avril à 2h00 (heure centrale européenne) ! Ce pack inclut : Le châssis de voiture Fuse ;

5 stickers Fuse (Flammes, Éclair, Bandes, Ailes, Accents linéaires) ;

La tenue Matius (comprend une version Fortnite et une version LEGO utilisable dans les expériences Fortnite prenant en charge les versions LEGO) ;

Le pack de quêtes Fuse* - Accomplissez des quêtes dans Rocket Racing pour obtenir :

13 couleurs standards pour la Fuse ;

2 stickers pour la Fuse (Fluorescent et Raie nocturne) ;

Le style Virée argentée pour la tenue Matius ;

La couleur Or pour la Fuse. *Les quêtes seront accomplies automatiquement autour du 25 juin 2025. Tous les composants de voiture du pack de quêtes de démarrage Fuse (y compris ceux débloqués par des quêtes) sont éligibles à la propriété multijeu avec Rocket League ! PARLONS DE MOTEUR QUI GRONDE... Vous aimez les voitures qui hurlent ? Le châssis de voiture Loup-garou trace sa route tel un loup solitaire de Rocket League jusqu'à Fortnite ! Si vous avez la Loup-garou dans Rocket League, vous l'avez désormais dans Fortnite grâce à la propriété multijeu. Si vous ne possédez pas la Loup-garou, suivez la trace du pack Loup-garou, disponible dans la boutique Fortnite. Le pack Loup-garou comprend les objets suivants : Le châssis de voiture Loup-garou (comprend 13 couleurs) ;

Un sticker Anticlipse pour la Loup-garou ;

Un sticker Arcadia pour la Loup-garou ;

Un sticker Grosses griffures pour la Loup-garou ;

Un sticker Changeforme pour la Loup-garou ;

Un sticker Bandes pour la Loup-garou ;

Un sticker Pro pour la Loup-garou. Tous les objets du pack sont éligibles à la propriété multijeu entre Fortnite et Rocket League ! ET LA SAISON 1 DANS TOUT ÇA ? Bonne question ! Étant donné que la philosophie de Rocket Racing est de rouler sans limite, nous voulons accorder le même traitement à son développement. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas considérer les mises à jour majeures comme des saisons au sens classique du terme. Nous préférons proposer du contenu thématique tout en laissant de la place pour des éléments qui vont au-delà du thème général. Par exemple, la Virée Néon propose des pistes sur la thématique des néons, mais elle met également à l'honneur les pistes faites par des créateurs et propose la piste Soif de Slap, qui se déroule dans une petite ville. Il y en a pour tous les goûts avec la Virée Néon, et nous voulons que les futures mises à jour majeures tracent leurs propres routes ! AMÉLIORATIONS MAJEURES, AJUSTEMENTS ET CORRECTIONS DES BUGS RACING CLASSÉ, RECHERCHE DE PARTIE ET TABLEAUX DES SCORES Équilibrage de la progression en classé : en plus de la réinitialisation du classé, nous allons apporter des ajustements aux gains de progression en jeu classé. Notre objectif est d'atténuer les difficultés rencontrées par les joueurs pour progresser dans le classement au cours de la dernière période classée. Bonne chance aux pilotes participant à des courses classées, et faites-nous savoir ce que vous pensez des modifications apportées à la progression !

: en plus de la réinitialisation du classé, nous allons apporter des ajustements aux gains de progression en jeu classé. Notre objectif est d'atténuer les difficultés rencontrées par les joueurs pour progresser dans le classement au cours de la dernière période classée. Bonne chance aux pilotes participant à des courses classées, et faites-nous savoir ce que vous pensez des modifications apportées à la progression ! Recherche de partie en Racing classé : avec le lancement de Virée Néon, nous avons modifié le fonctionnement de la recherche de partie en classé, dans le but d'améliorer les temps d'attente pour les joueurs de tous rangs.

: avec le lancement de Virée Néon, nous avons modifié le fonctionnement de la recherche de partie en classé, dans le but d'améliorer les temps d'attente pour les joueurs de tous rangs. Tableau des scores du Contre-la-montre : avec Virée Néon, nous avons réinitialisé le tableau des scores du Contre-la-montre. Nous vous souhaitons bonne chance pour rester au sommet ! CORRECTIONS DE BUGS Général Plusieurs améliorations ont été apportées pour éviter que les voitures se retrouvent coincées ou redirigées dans le mauvais sens lorsqu'elles heurtent un rebord.

Correction d'un problème provoquant la démolition des voitures par des objets qui devraient être détruits instantanément lorsqu'ils sont touchés.

Correction d'un problème où l'indication « Mauvaise route » apparaissait lors de gros dérapages.

La caméra ne se repositionnera plus lorsque vous montez sur une surface verticale qui finit à l'envers (par exemple, lorsque vous passez dans une boucle).

Correction d'un problème faisant que les effets visuels de turbo sur la ligne de départ n'apparaissaient pas sur les voitures des autres joueurs.

Correction d'un problème faisant que les effets visuels de certains types de surface ne s'affichaient pas.

Correction d'un problème faisant que les effets visuels d'aspiration se comportaient de manière inattendue lorsque l'aspiration se faisait sur un mur ou à l'envers.

Correction d'un problème faisant que les effets visuels du propulseur inférieur (la partie de la voiture activée pendant le vol) pouvaient être annulés par les effets visuels de l'esquive aérienne.

Correction d'un problème faisant que les joueurs pouvaient contrôler leur voiture alors qu'un écran d'interface utilisateur se trouvait au premier plan, comme l'écran post-partie.

Correction d'un problème provoquant l'affichage d'un message d'erreur lors du retour au salon pendant la recherche de partie après une partie.

Des corrections ont été apportées pour empêcher l'accès à des sections de pistes censées être inaccessibles.

Correction d'un problème qui permettait aux plaques de boost placées en rangée horizontale de donner occasionnellement plusieurs accélérations bonus à une voiture si celle-ci passait sur deux plaques de boost à la fois.

Cette correction n'affecte pas les plaques de boost placées l'une devant l'autre, comme dans Course ensablée 2.

Amélioration de certains éléments visuels de la piste Anaconda.

Correction d'un problème sur Nintendo Switch faisant que les joueurs ne pouvaient pas mapper les boutons ZL et SL de la manette.

Correction d'un problème sur Nintendo Switch faisant apparaître brièvement les voitures en faible qualité lors du chargement d'une course. Contre-la-montre Correction d'un plantage du jeu qui se produisait après avoir terminé une partie de Contre-la-montre alors qu'un joueur anonyme était présent dans le tableau des scores.

Correction d'un problème faisant que les tableaux des scores du Top 100 n'affichaient parfois que 99 joueurs.

Correction d'un problème empêchant les joueurs rejoignant tardivement le Contre-la-montre d'apparaître correctement sur la ligne de départ.

Correction d'un problème faisant que l'indication « Mauvaise route » restait affichée à l'écran après avoir appuyé sur le bouton Terminer la manche.

Correction de plusieurs problèmes liés à l'interface utilisateur de l'écran post-partie pour les joueurs rejoignant tardivement la partie.

Correction d'un problème entraînant la disparition de l'icône du meilleur temps de course lorsque les joueurs font défiler les temps de course dans l'écran post-partie. Objets pour voitures dans l'écosystème Fortnite L'apparence du sticker Mammouths Championnat urbain est plus uniforme entre Fortnite et Rocket League.

Correction d'un problème faisant que certaines parties de la Dominus GT n'avaient pas un aspect aussi métallique que prévu.

Correction d'un problème avec le bloc moteur de la Dominus GT qui ne prenait pas la couleur de châssis sélectionnée. Vous êtes sous le feu des néons ! Restez à l'affût des prochaines mises à jour internes à la Virée Néon.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.